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Предсказано будущее отелей после пандемии коронавируса 

Lenta.ru 3 часа назад
Предсказано будущее отелей после пандемии
Фото: Depositphotos
Стоимость проживания в отелях в будущем увеличится в два или четыре раза из-за последствий пандемии коронавируса. Такую информацию публикует издание Telegraph со ссылкой на экспертов в гостиничном бизнесе.
По предсказаниям специалистов, владельцы объектов размещения будут вынуждены увеличить затраты на уборку помещений, а также установить дорогостоящее оборудование, чтобы предотвратить распространение вирусов. Уточняется, что, вероятнее всего, эти издержки будут включены в стоимость проживания для туристов.
«Я думаю, что увеличение расходов будет колоссальным. Вероятно, цена размещения удвоится, а в некоторых случаях, может, даже увеличится в четыре раза»,
— поделился своим прогнозом представитель онлайн-сервиса для жалоб и рекомендаций постояльцев Resolver Мартин Джеймс (Martyn James).
Так, сеть отелей Marriott уже устанавливает станции для дезинфекции рук и покупает распылители с антисептическими средствами медицинского назначения для очистки поверхностей. Кроме того, многие другие гостиницы тестируют термографические камеры, идентифицирующие зараженных по температуре их тела, а также системы кондиционирования воздуха, которые могут помочь предотвратить распространение вирусов и микробов.
Повышение цен может коснуться и тех, кто планирует бронировать жилье через сервис аренды Airbnb. Некоторые владельцы квартир уже заявили, что им придется увеличить стоимость проживания, чтобы компенсировать потерю доходов из-за карантинных мер на фоне пандемии коронавируса.
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