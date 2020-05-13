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Описаны новые правила въезда туристов в Сочи в условиях пандемии 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Въезд отдыхающих на территорию Краснодарского края, в том числе в Сочи, будет регламентирован, чтобы не допустить нахождения неорганизованных туристов. Новые правила в условиях пандемии коронавируса описал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.
Предполагается, что основанием для проезда в регион с 1 июня станет санаторно-курортная путевка. Кроме того, для всех прибывающих организуют прямой трансфер от вокзала или аэропорта до санатория.
«Отдыхающие должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт»,
— заметил Кондратьев. Он также подчеркнул, что все пляжи и общественные места будут закрыты, и путешественники смогут находиться исключительно на территории учреждений, в которых проходят лечение.
Ранее стало известно, что санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить работу и начать принимать туристов с 1 июня. При этом курортный сбор с отдыхающих не будет взиматься до 1 января 2021 года.
Власти Краснодарского края продлили режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса до 23 мая. После окончания указанного срока планируется восстановить внутримуниципальное сообщение, однако запрет на передвижение между муниципалитетами сохранится, а на внешних границах региона будет усилена работа постов.
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Новости путешествий , Видео , Вениамин Кондратьев , Ассоциация туроператоров России
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