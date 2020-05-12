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Как во Франции выходят из карантина 

Мира Маркина 1 час назад
11 мая французские власти постепенно начали снимать ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19. Подробнее о том, как Франция выходит из карантина, — в материале "Рамблера".
В стране открылись все магазины за исключением торговых центров. Кроме того, французы теперь смогут покидать дома без оформления специальных пропусков. Однако для того, чтобы отправиться на работу, необходимо будет иметь объяснительную записку, в которой будет сказано, по какой причине человек находится на улице. За отсутствие такой записки — штраф 135 евро.
Вдобавок к этому, выходя на улицу, люди по-прежнему должны быть в масках и соблюдать безопасную дистанцию. На каждой платформе в метро установили устройства для дезинфекции рук посредством ультрафиолета, однако свой антисептик иметь также необходимо.
Помимо этого, с 11 мая началась подготовка школ к открытию. Сообщается, что в ближайшее время 1,5 миллиона школьников смогут вернуться к занятиям.
Рынки также возобновят свою работу. А вот музеи, театры, концертные залы, кафе, рестораны и парки будут закрыты для посетителей. Посетить парки смогут только те, кто занимается спортом на свежем воздухе. Что касается пляжей, то регламентировать их посещение будут муниципальные власти.
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