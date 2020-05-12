Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Заговоренная» моча и нудизм: как борются с коронавирусом в Африке 

Мира Маркина 2 часа назад
«Заговоренная» моча: как борются с COVID в Африке
Фото: globallookpress.com
Согласно официальной статистике, по сравнению с другими континентами COVID-19 затронул Африку в меньшей степени — в настоящее время там зафиксировано порядка 50 тысяч больных и 1800 умерших. Тем не менее ситуация на континенте осложняется недоверием граждан к современной медицине, из-за чего многие из них пытаются "прогнать" COVID-19 довольно необычными, но бесполезными способами, — об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Александр Гостев. Подробнее о том, как борются с коронавирусом в Африке — в материале "Рамблера".
В конце апреля в Королевстве Санви знахарки, надев белые наряды, разбрызгивали алкоголь по королевскому двору. Далее все присутствующие на церемонии смазали лица мокрой землей, — это необходимо для того, чтобы выразить свое почтение королю.
Тем временем в Демократической Республике Конго (ДРК) продавцы на рынках предлагают "волшебные" эликсиры, которые помогут избежать встречи с коронавирусом. В числе снадобий, настойки на основе имбиря и лимона, коры редких деревьев, частей тела краснокнижных животных и даже "заговоренная" моча.
Не обходится без причуд в одном из племен аканов, чей король велел женщинам совершить обряд "аджалу": пройтись голыми по всей деревне. Мужчины и дети при этом должны оставаться дома. В конце обряда женщины обязаны возвести баррикады на въезде в поселение, чтобы злым духам не удалось похитить местных жителей.
Увы, как показывает практика, все эти "нестандартные" способы защиты от COVID-19 лишь усугубляют ситуацию. К примеру, в ДРК погибли трое детей после того, как их мать в качестве профилактики коронавируса напоила чад настоем некой лекарственной травы.
Видео дня. Когда откроются российские курорты
Комментарии
Новости путешествий , Александр Гостев , радио "Свобода"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туроператоры предложили сроки возобновления поездок
Туроператоры предложили сроки возобновления поездок
Круизные компании России готовы к приему туристов
Круизные компании России готовы к приему туристов
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
00:49
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
Новости путешествий
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
10:29
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
Новости путешествий
Чехия решила впускать иностранных туристов
00:39
Чехия решила впускать иностранных туристов
Новости путешествий
Когда откроются российские курорты
01:07
Когда откроются российские курорты
Новости путешествий
Грузия назвала дату открытия туристического сезона
02:31
Грузия назвала дату открытия туристического сезона
Новости путешествий
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
00:33
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
Новости путешествий
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
01:02
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение