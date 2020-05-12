«Заговоренная» моча: как борются с COVID в Африке

Согласно официальной статистике, по сравнению с другими континентами COVID-19 затронул Африку в меньшей степени — в настоящее время там зафиксировано порядка 50 тысяч больных и 1800 умерших. Тем не менее ситуация на континенте осложняется недоверием граждан к современной медицине, из-за чего многие из них пытаются "прогнать" COVID-19 довольно необычными, но бесполезными способами, — об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Александр Гостев . Подробнее о том, как борются с коронавирусом в Африке — в материале "Рамблера".

В конце апреля в Королевстве Санви знахарки, надев белые наряды, разбрызгивали алкоголь по королевскому двору. Далее все присутствующие на церемонии смазали лица мокрой землей, — это необходимо для того, чтобы выразить свое почтение королю.

Тем временем в Демократической Республике Конго (ДРК) продавцы на рынках предлагают "волшебные" эликсиры, которые помогут избежать встречи с коронавирусом. В числе снадобий, настойки на основе имбиря и лимона, коры редких деревьев, частей тела краснокнижных животных и даже "заговоренная" моча.

Не обходится без причуд в одном из племен аканов, чей король велел женщинам совершить обряд "аджалу": пройтись голыми по всей деревне. Мужчины и дети при этом должны оставаться дома. В конце обряда женщины обязаны возвести баррикады на въезде в поселение, чтобы злым духам не удалось похитить местных жителей.

Увы, как показывает практика, все эти "нестандартные" способы защиты от COVID-19 лишь усугубляют ситуацию. К примеру, в ДРК погибли трое детей после того, как их мать в качестве профилактики коронавируса напоила чад настоем некой лекарственной травы.