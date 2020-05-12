Власти Греции назвали главные условия, соблюдение которых необходимо для открытия туристического сезона. Об это сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) . Кроме того, в Греции разработали план подготовки к сезону.

Согласно документу, туристы, направляющиеся в Грецию, будут обязаны перед посадкой в самолет предъявить справку о том, что у них нет коронавируса. Срок действия справки 72 часа.

Во всех отелях появятся медики, которые будут следить за самочувствием постояльцев. При подозрении на коронавирус медработники будут отправлять гостей на тестирование. Если результат окажется положительным, туриста направят в специальный "карантинный отель".