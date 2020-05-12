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Турция введет ограничения для всех туристов после пандемии коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Турция введет новые ограничения для иностранных туристов, согласно которым ни один посещающий страну путешественник не сможет въехать в нее без справки об отсутствии коронавируса. С таким заявлением выступил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. Его слова приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) .
Так, по заверению министра, власти обяжут всех иностранцев и местных граждан, возвращающихся из-за границы, пройти тестирование на COVID-19 в аэропортах страны. Отмечается, что с июня министерство здравоохранения организует работу специальных лабораторий, которые будут проверять пассажиров на наличие вируса, в основных аэропортах Турции.
Эрсой также уточнил, что тестирование будет осуществляться до прохождения паспортного контроля и займет не больше двух-трех минут. О результате каждый пассажир сможет узнать через пять-шесть часов, и если он окажется положительным, то туриста немедленно изолируют в отеле и установят, с кем он контактировал.
Министр добавил, что работа лабораторий будет организована таким образом, чтобы избежать большого скопления людей и обеспечить максимальный комфорт приезжающих в страну гостей.
Ранее в мае Турция объявила о том, что летом 2020 года она не будет закрывать свои границы для туристов, несмотря на пандемию коронавируса в мире. Правительство страны с начала летнего сезона запустит программу «Сертификация здорового туризма». Она будет включать в себя ряд мер по обеспечению безопасности туристов и работников отрасли.
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Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России , Минздрав РФ
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