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Туристы рассказали, как готовятся к будущим путешествиям 

РИА Новости 3 часа назад
Туристы рассказали, как готовятся к будущим поездкам
Фото: РИА Новости
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как готовятся к будущим путешествиям, сообщает OneTwoTrip
Специалисты компании провели исследование среди 2300 пользователей и выяснили, что 53 процента из них готовятся к возобновлению поездок.
Более половины (56 процентов) респондентов, мечтающих о будущих поездках, сказали, что копят деньги. Проводят время в самоизоляции за составлением маршрута 45 процентов опрошенных. Они ищут новые места, которые хочется посетить, и изучают возможности переездов на поездах и автобусах между локациями.
Изучением иностранных языков занимаются сейчас 39 процентов путешественников. Культурными особенностями других государств туристы в изоляции интересуются меньше всего. Информацию о них изучают 38 процентов опрошенных.
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