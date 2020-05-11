Туристы рассказали, как готовятся к будущим поездкам

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как готовятся к будущим путешествиям, сообщает OneTwoTrip

Специалисты компании провели исследование среди 2300 пользователей и выяснили, что 53 процента из них готовятся к возобновлению поездок.

Более половины (56 процентов) респондентов, мечтающих о будущих поездках, сказали, что копят деньги. Проводят время в самоизоляции за составлением маршрута 45 процентов опрошенных. Они ищут новые места, которые хочется посетить, и изучают возможности переездов на поездах и автобусах между локациями.

Изучением иностранных языков занимаются сейчас 39 процентов путешественников. Культурными особенностями других государств туристы в изоляции интересуются меньше всего. Информацию о них изучают 38 процентов опрошенных.