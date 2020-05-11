Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чернышенко: отчётность по статистике коронавируса обновляется ежечасно 

RT на русском и ещё 30 4 часа назад
Чернышенко: отчётность по статистике коронавируса обновляется ежечасно
Фото: RT на русском
Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что информация от губернаторов, министерств и ведомств по ситуации с коронавирусной инфекцией собирается в режиме онлайн и обновляется ежечасно.
«Отчётность собирается в системе в режиме онлайн, поэтому нельзя сказать, сколько раз в неделю, то есть, она непрерывно обновляется, я бы сказал ежечасно», — цитирует его РИА Новости.
По словам Чернышенко, информация по ситуации с коронавирусом собирается с более 250 источников.
«Источников очень много, их больше 250, и понятно, что и не только губернаторы, но там ещё и более 25 различных министерств и ведомств эту информацию предоставляют по трём основным направлениям», — подчеркнул он.
Вице-премьер также заверил, что в настоящее время сбоев при внесении данных в систему практически не бывает, «либо они решаются молниеносно».
2 апреля Минздрав России запустил систему учёта информации по распространению коронавируса.
Видео дня. Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
RT на русском: последние новости
Аксёнов прокомментировал ситуацию в Крыму в связи с коронавирусом Аксёнов прокомментировал ситуацию в Крыму в связи с коронавирусом В ООН призвали задуматься о мире после пандемии коронавируса В ООН призвали задуматься о мире после пандемии коронавируса Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс с россиянами Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс с россиянами
Комментарии
Новости путешествий , Дмитрий Чернышенко , Минздрав РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предсказано будущее аэропортов после пандемии
Предсказано будущее аэропортов после пандемии
В какие страны лучше путешествовать, если вы на пенсии
В какие страны лучше путешествовать, если вы на пенсии
Дан прогноз возобновления рейсов между РФ и Турцией
Дан прогноз возобновления рейсов между РФ и Турцией
Круизные компании России готовы к приему туристов
Круизные компании России готовы к приему туристов
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Чехия решила впускать иностранных туристов
00:39
Чехия решила впускать иностранных туристов
Новости путешествий
Когда откроются российские курорты
01:07
Когда откроются российские курорты
Новости путешествий
Грузия назвала дату открытия туристического сезона
02:31
Грузия назвала дату открытия туристического сезона
Новости путешествий
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
00:33
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
Новости путешествий
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
01:02
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
Новости путешествий
Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
10:18
Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
Новости путешествий
На видео попала кровавая драка на борту лайнера
00:33
На видео попала кровавая драка на борту лайнера
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение