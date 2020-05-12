Дан прогноз возобновления туризма в Сочи и Крыму 

По словам представителя отрасли, после выступления властей Краснодарского края не стоит рассчитывать на отдых на российских курортах в июне. «Продажи нужно в любом случае начинать минимум за две недели до открытия, то есть 15 мая, а как их начинать, если карантин установлен до 23 мая и не исключено, что он будет продлен? Вероятно, сезон начнется 1 июля», — пояснил Ромашкин, отметив, что и этот прогноз может быть неточным.

«Крым, судя по заявлениям местных властей, занял более жесткую позицию относительно сроков смягчения карантина, а потому не исключаю, что сезон там начнется еще позже, чем на курортах Кубани»,

— добавил представитель «Дельфина».

Как считают эксперты, в Крыму сезон может начаться в середине или конце июля. Что же касается туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, то туроператоры не исключают, что их отдых сдвинется на начало августа.

В мае заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что в случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. Он также выразил надежду на то, что после пандемии жители страны начнут обращать больше внимания на отдых в России.