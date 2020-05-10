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Краснодарский главврач призвал не открывать курортный сезон 

РИА Новости 3 часа назад
Врач призвал не открывать курортный сезон
Фото: Р-Спорт
Главный врач краснодарской краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов порекомендовал продлить режим самоизоляции в регионе до 15 июня. Об этом он сообщил во время заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Порханов отметил, что заболеваемость COVID-19 в регионе растет. По его мнению, причиной распространения инфекции стало большое количество приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга. Прирост новых случаев в Краснодарском крае составляет шесть процентов, указал он.
Врач подчеркнул, что карантинные меры позволяют сдержать вспышку заболевания, а их преждевременная отмена чревата ухудшением эпидемиологической обстановки.
"Считаю, что надо продлить ограничительные меры до 15 июня и не открывать курортный сезон", — приводит его слова "Блокнот Краснодар".
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