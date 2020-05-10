Врач призвал не открывать курортный сезон

Главный врач краснодарской краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов порекомендовал продлить режим самоизоляции в регионе до 15 июня. Об этом он сообщил во время заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Порханов отметил, что заболеваемость COVID-19 в регионе растет. По его мнению, причиной распространения инфекции стало большое количество приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга. Прирост новых случаев в Краснодарском крае составляет шесть процентов, указал он.

Врач подчеркнул, что карантинные меры позволяют сдержать вспышку заболевания, а их преждевременная отмена чревата ухудшением эпидемиологической обстановки.