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Эксперты спрогнозировали открытие границ Черногории в июне 

РИА Новости и ещё 2 5 часов назад
Спрогнозировано открытие границ Черногории
Фото: РИА Новости
Открытия границ Черногории для иностранных туристов и восстановления транспортного сообщения при нынешнем ослаблении пандемии COVID-19 можно ожидать в июне, сообщили РИА Новости в Национальной туристической организации (NTOCG).
Власти Черногории с 11 мая разрешили передвижение на частных автомобилях и общественным транспортом внутри трех регионов: приморского, центрального и северного, а также полностью открыли морское сообщение в границах страны. С 4 мая заработали транспорт, торговля, учреждения культуры и спорта. Премьер Душко Маркович сообщал, что правительство Черногории планирует открыть отели и рестораны 18 мая, в воскресенье он заявил, что страна готовится стать "первым свободным от коронавируса направлением".
"Если такая эпидемиологическая ситуация продолжится, а предпринятые и предпринимаемые меры дают нам право быть оптимистами, с начала июня мы ожидаем открытие наших границ и установление транспортного сообщения, при соблюдении протоколов и мер, которые определяют органы здравоохранения", — заявили агентству в национальной турорганизации.
Сейчас госструктуры разрабатывают протокол для отелей, при размещении в частном секторе, в заведениях общепита и на пляжах. Речь идет о мерах гигиены и санитарной безопасности, которые включают в себя социальную дистанцию, расположение столов в ресторанах, лежаков на пляжах, ограничение по числу людей в закрытых помещениях и другие.
"Для пляжей разработаны новые стандарты, по которым на пляжах пятизвездочных отелей пара лежаков будет находиться на 16 квадратных метрах, у четырехзвездочных отелей — на 13, на общественных пляжах предполагается социальная дистанция в 11 квадратных метров на два лежака. Кроме дистанции между лежаками, новые стандарты подразумевают регулярную дезинфекцию пляжной мебели", — указали в NTOCG.
Запланировано, что госучреждение Morsko dobro будет проводить мониторинг качества морской воды каждые 10 дней более чем в 100 точках по всей Черногории.
"Для туристов скоро будет выпущено приложение, содержащее всю важную информацию о пляжах и необходимые данные для безопасного отдыха. В приложении будут снимки мест для купания более чем 500 пляжей с разных ракурсов с обозначением актуальной эпидемиологической ситуации. И главное, приложение будет содержать информацию о санитарных условиях, безопасности, температуре, качестве морской воды и даст возможность резервировать места или другие услуги на пляжах", — отметили туристические власти.
Собеседники агентства подчеркнули, что Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям уже дал согласие на открытие марин (яхтенных стоянок) с соблюдением мер самоизоляции.
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Новости путешествий , РИА Новости
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