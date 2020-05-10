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Владелец отеля рассказал, как будет выглядеть отдых в Турции в 2020 году 

TourDom 4 часа назад
Как будет выглядеть отдых в Турции в 2020
Фото: TourDom
Отельеры турецкого региона Алания встретились на этой неделе с представителями госорганов, регулирующих правила работы отелей, сообщает собкор TourDom.ru в Турции. Обсуждались условия сертификации для безопасного обслуживания туристов, которые должны быть внедрены по инициативе министра туризма Мехмета Эрсоя.
По словам одного из участников встречи, владеющего отелем 5*, регулирующий документ еще находится на утверждении в правительстве, но уже известно, что отдых начнется с контроля температуры на ресепшен. Кроме того, гостям предложат заполнить небольшую анкету и сообщить, какие страны они посещали в течение 15 дней до заезда. Повсюду на территории будет соблюдаться принцип социального дистанцирования, так, чтобы расстояние между гостями составляло не менее полутора метров. Причем это касается не только ресторанов и пляжей, но и бассейнов, спортивных площадок.
«Не будет групповой анимации, дискотек, пенных вечеринок и вечерних шоу, где люди собираются вместе. Допускается музыка у бассейна, легкая анимация, которая не предполагает группового общения. Например, одна семья занимается стрельбой из лука по записи. После сеанса все дезинфицируют, и только потом допускается другая», — привел пример отельер.
Самое неприятное для семейных туристов — это, пожалуй, то, что новый формат не предусматривает работу детских клубов. По словам нашего информатора, они останутся закрытыми. Можно будет покататься на водных горках, но персонал должен следить за тем, чтобы не скапливались очереди.
Большое внимание уделено обслуживанию в ресторанах. Как уже сообщалось, наряду с alacarte сохранится и «шведский стол», однако гости не смогут самостоятельно класть себе еду на тарелки. Горячие блюда станут разносить официанты, холодные закуски и десерты будут выложены упакованными. Само собой, повсюду установят дозаторы с антисептиком.
Несмотря на то что документ пока не утвержден, новые правила уже активно обсуждают в турецких сообществах. Наблюдатели сомневаются, что стандарты будут соблюдаться «от и до»: скорее всего, те или иные ограничения станут отменять по ходу сезона, в зависимости от ситуации. В противном случае туристы могут быть разочарованы, ведь о снижении цен речи нет, а отдых получается совсем не тот, к которому многие привыкли.
Отметим, что принимать туристов из числа жителей самой Турции отели планируют начиная с июня, иностранцев — с июля. Гостей из России тоже ждут в середине лета, но для этого необходимо, чтобы были приняты соответствующие решения на уровне правительств.
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