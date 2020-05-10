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Возвращение россиян на курорты Турции возможно уже в июле. Если все сложится 

TURIZM.RU и ещё 2 4 часа назад
Названы сроки возвращения россиян на курорты Турции
Фото: TURIZM.RU
Турецкие власти уделяют большое внимание возобновлению туризма в стране. Как сообщают местные СМИ, переговоры об этом прошли накануне с участием министра иностранных дел, министра туризма и губернатора Антальи.
Как сообщалось ранее, туризм в Турции начнет открываться уже в ближайшие недели, но активный рост турпотока ожидается примерно с середины июля. Важную роль в наполнении гостиниц должны сыграть ключевые рынки: Англия, Германия и Россия.
Согласно планам национального перевозчика Турции Turkish Airlines, в июне из этих трех стран в расписании присутствуют только рейсы в Германию, в Россия и Великобритания стартуют месяцем позже. Причем наша страна представлена двумя городами: Москвой и Санкт-Петербургом.
Естественно, такие планы должны иметь серьезные основания, и по информации «Вестника АТОР» они есть: именно по итогам консультаций на межгосударственном уровне «Турецкие авиалинии» получили разрешение возобновить полеты в российские города в июле.
Между прочим, «Аэрофлот» в своих заявлениях подтверждает, что рестарт международных полетов возможен также в июле. То есть открытие стран, свободных от прогрессирующего вируса, для россиян очень реально. Если, конечно, сама Россия снимет ограничения. Напомним, что официально «Аэролфот» прекратил продажу билетов на все рейсы до 1 августа 2020 года.
Если обратиться к недавнему опыту, а именно к 2016 году, когда авиасообщение между странами также пришлось восстанавливать, первыми стартовали регулярные рейсы и уже в сентябре — чартерные. Вполне возможно повторение ситуации: раньше всех выйдут из «карантина» российские столицы, из них и будут выполняться полеты. А регионы присоединятся к программам позднее.
Есть еще один настораживающий фактор. Это новые требования безопасности на курортах. Согласятся ли туристы на отдых без «все включено», на ежедневные процедуры контроля температуры и не только, на обеды-ужины в номерах, социальное дистанцирование на территории, пляжах и у бассейнов? И это, как прогнозируют, при повышении цен отелями. Сами отели, кстати, имея требования о предельной загрузке не более 50%, также вряд ли смогут полноценно функционировать и быть рентабельными. Да и туроператорам, чтобы не допустить овербукинга, нужно будет очень аккуратно ставить и загружать самолеты.
С другой стороны, сегодня в России очень много тех, кто так и не смог отправиться в Турцию по уже оплаченным путевкам — в связи с коронавирусом туризм за границу встал на стоп. У них на руках ваучеры, и это значит, что как только международное сообщение откроется, гарантированный поток наших туристов заполнит все возможные емкости: как в перевозке, так и в отелях.
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Новости путешествий , Turkish Airlines , Аэрофлот
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