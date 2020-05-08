Оставшиеся без работы стюардессы ушли в стриптиз 

Новозеландские стюардессы, которые остались без работы в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, массово подались в стриптиз. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Администрация оклендского стриптиз-клуба Calendar Girls заявила, что девушки буквально "завалили" их своими резюме. Организация отметила, что в день поступает где-то от 10 до 15 заявок от бывших сотрудниц авиакомпаний. А всего количество анкет от экс-работниц транспортных компаний составило половину от всех заявок.

Стюардесса, пожелавшая остаться анонимной, объяснила, почему откликнулась на вакансию стриптизерши:

«Сейчас очень много бортпроводников, пилотов и наземного персонала, которые находятся в той же ситуации, что и я, и вынуждены будут пробовать себя в других профессиях, чтобы прокормить семью» — призналась она.

Бывшая сотрудница авиакомпании добавила, что помимо опыта в авиационной отрасли также трудилась в сфере искусства, гостиничного бизнеса и банковского дела.