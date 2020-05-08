Россиянка рассказала, как сейчас живет Испания

В Испании постепенно начали ослаблять карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Россиянка, живущая в Мадриде, рассказала "Рамблеру", как в стране возвращаются к привычной жизни.

В прошлую субботу, 2 мая, в Испании людям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на улице.

"Гулять нам можно только с тем, с кем мы проживаем. Встречаться с друзьями нельзя. Большинство людей соблюдают правила. Хотя, конечно, есть и те, кто этим пренебрегает", — рассказала россиянка.

Для каждой возрастной категории установили определенные промежутки времени, в которые испанцам можно покидать свои дома. Так, людям в возрасте от 14 до 70 лет разрешено выходить с 06:00 до 10:00 и с 20:00 до 23:00, пожилым старше 70 — с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 20:00, а несовершеннолетним — с 12:00 до 19:00.

"Сейчас постепенно начинают открываться маленькие магазинчики и кафе. Они работают только на вынос. С 11 мая разрешат открывать рестораны с заполненностью в 50 процентов. Также на 30 процентов будут работать террасы".

Большинство людей продолжают соблюдать дистанцию и ходить в масках. Их обязательно носить в общественном транспорте.

"На улицах Мадрида сейчас много людей, особенно в разрешенные часы. Когда идешь по улице и видишь людей, сам улыбаешься, они улыбаются, и чувствуется какое-то единение. В магазинах полное затишье. Все давно успокоилось. Всего хватает. В 8 часов вечера мы до сих пор хлопаем на балконах в поддержку медиков. Но сейчас уже не так много людей. А в 9 часов вечера некоторые испанцы вылезают из окон и начинают стучать по кастрюлям в знак протеста против правительства".

Согласно последним данным, опубликованным на сайте Университета Джонса Хопкинса, в Испании зафиксировано более 221 тысячи случаев коронавируса. Жертвами COVID-19 стали свыше 26 тысяч человек.