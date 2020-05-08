Выяснилось, когда россияне смогут посетить Италию

Президент итальянской Ассоциации пляжных туристических предпринимателей Фабрицио Ликордари в беседе с РИА Новости рассказал, когда российские туристы смогут посетить Италию.

По словам эксперта, скорее всего в 2020 году страна будет закрыта для россиян в связи с пандемией COVID-19:

"Вне всякого сомнения, в этом году у нас будет в основном внутренний туризм… Российские туристы очень любят посещать Италию, но, к сожалению, вполне вероятно, что россиянам придется оставаться на родине и воздерживаться от поездок в течение года. Это очень прискорбно для нас, потому что у нас прекрасные дружеские отношения с русскими. Уже на протяжении многих лет посещаемость Италии российскими туристами очень высока".

По словам Ликордари в данный момент нельзя с уверенностью сказать, когда будут открыты границы, и какие меры предпримет Италия в отношении иностранных туристов:

"Хотелось бы, чтобы в России ситуация улучшилась с наступлением теплого сезона, жары, чтобы они также могли вернуться к путешествиям. Но я все еще считаю, что в этом сезоне это будет трудно не только для россиян, но и для немцев и многих других туристов из северной Европы".

При этом Ликордари заявил, что пляжи Италии намерены открыться в этом сезоне. В этом поможет правительство страны, которое должно направить инструкции по обеспечению работы пляжей в период пандемии.