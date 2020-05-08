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Найден способ распознать коронавирус на борту самолета 

Lenta.ru 1 час назад
Найден способ распознать коронавирус в самолете
Фото: Lenta.ru
Одна из крупнейших авиастроительных компаний Airbus нашла способ распознавать коронавирус на борту самолета и в аэропортах. Такую информацию публикует New York Post.
Для этого организация начала сотрудничать с калифорнийским стартапом Koniku, который занимается разработками в сфере биологических технологий. Компании уже работают над инновацией, которая поможет обнаруживать и отслеживать вещества, вырабатывающиеся в организме при заражении вирусом.
«Большинство инфекций и заболеваний ведут к небольшим изменениям в нашем дыхании, которые затем приводят к выраженным запахам. Если мы сможем распознавать эти запахи, то мы сможем определять и наличие вирусов», — пояснил основатель стартапа Ош Агаби.
Он уточнил, что их изобретение будет работать бесконтактно с помощью сенсоров и рецепторов, запрограммированных на распознавание изменений в составе пота и запаха изо рта.
«Когда аэропорты наконец откроются для коммерческих рейсов, они должны будут внедрить наше изобретение в качестве меры безопасности для проверки пассажиров на наличие COVID-19», — отметил Агаби.
Как сообщает издание, Airbus планирует установить эти датчики в своих самолетах.
Ранее в мае ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете. Так, согласно выводам экспертов, страны, которые запретили международные авиаперевозки, добились большего успеха в борьбе с инфекцией, нежели те, кто до сих пор не принял никаких мер.
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