Названа главная причина распространения COVID-19

Все новости на карте

Ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали основную причину распространения коронавируса. По мнению специалистов, это путешествия.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что страны, запретившие международные авиаперевозки, добились большего успеха в борьбе с COVID-19, чем те, кто не принял подобных мер:

«Мы проверили влияние социально-экономических, климатических и транспортных факторов. Выяснилось, что самое большое воздействие на ежедневное увеличение случаев COVID-19 в мире оказали именно авиаперевозки».

Эксперты обратили внимание на то, что именно ограничение авиаперелетов и закрытие границ должно поспособствовать уменьшению темпа роста заболевших:

«Распространение COVID-19 в мире с 2019 по 2020 год сократится, если будут усовершенствованы меры тестирования и контроля на борту самолетов (например, быстрый скрининг и изолирование зараженных путешественников)»,

— добавили ученые.