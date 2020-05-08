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Ученые назвали главную причину распространения коронавируса 

Мира Маркина 3 часа назад
Названа главная причина распространения COVID-19
Фото: РИА Новости
Ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали основную причину распространения коронавируса. По мнению специалистов, это путешествия.
В ходе исследования ученые пришли к выводу, что страны, запретившие международные авиаперевозки, добились большего успеха в борьбе с COVID-19, чем те, кто не принял подобных мер:
«Мы проверили влияние социально-экономических, климатических и транспортных факторов. Выяснилось, что самое большое воздействие на ежедневное увеличение случаев COVID-19 в мире оказали именно авиаперевозки».
Эксперты обратили внимание на то, что именно ограничение авиаперелетов и закрытие границ должно поспособствовать уменьшению темпа роста заболевших:
«Распространение COVID-19 в мире с 2019 по 2020 год сократится, если будут усовершенствованы меры тестирования и контроля на борту самолетов (например, быстрый скрининг и изолирование зараженных путешественников)»,
— добавили ученые.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что из-за приехавших в Крым москвичей возник очаг коронавируса.
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