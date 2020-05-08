Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стюардесса раскрыла самое грязное место на борту самолета 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Стюардесса раскрыла самое грязное место в самолете
Фото: Lenta.ru
Анонимная стюардесса раскрыла, какое место в самолетах считается самым грязным среди членов экипажа. Ее слова приводит издание Daily Express.
Так, по заверениям бортпроводницы, пассажирам лучше никогда не использовать карманы впереди стоящего кресла, поскольку их не дезинфицируют.
«Грязные салфетки, больничные сумки, трусы, носки, жвачка, огрызки от яблок — все это оказывается в карманах, а на следующем рейсе вы кладете туда свой телефон или ноутбук», — пояснила стюардесса.
Кроме того, по данным издания, недавнее исследование организации CBA News Marketplace показало, что самыми грязными местами на борту являются ремни безопасности, выдвижные столики, ручки в туалетах, карманы кресел и подголовники.
Согласно заявлению экспертов, на этих поверхностях были найдены плесень и бактерии кишечной палочки.
В январе стюардесса Джамиля Хардвик (Jamila Hardwick) раскрыла опасность откидных столиков для здоровья пассажиров самолета. Оказалось, что их поверхность редко бывает чистой. «Это отвратительно, но у уборщиц нет времени вытирать каждый отдельный столик», — пояснила бортпроводница.
Видео дня. Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
Последние новости
Еще 10 699 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки Еще 10 699 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки Названы регионы России с новыми случаями коронавируса Названы регионы России с новыми случаями коронавируса Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 мая Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 мая
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы страны, которые первыми примут туристов
Названы страны, которые первыми примут туристов
Отели Турции введут ограничения для туристов
Отели Турции введут ограничения для туристов
Женщину разозлил самолет с туристами без масок
Женщину разозлил самолет с туристами без масок
Дорога домой: Из США в Москву вылетели почти 300 россиян
Дорога домой: Из США в Москву вылетели почти 300 россиян
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Грузия назвала дату открытия туристического сезона
02:31
Грузия назвала дату открытия туристического сезона
Новости путешествий
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
00:33
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
Новости путешествий
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
01:02
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
Новости путешествий
Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
10:18
Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
Новости путешествий
На видео попала кровавая драка на борту лайнера
00:33
На видео попала кровавая драка на борту лайнера
Новости путешествий
Самые амбициозные стройки, которые забросили
12:03
Самые амбициозные стройки, которые забросили
Новости путешествий
«Аэрофлот» предположил дату возобновления полетов
00:41
«Аэрофлот» предположил дату возобновления полетов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение