Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Переполненный туристами без масок самолет возмутил путешествующую мать 

Lenta.ru 4 часа назад
Переполненный туристами без масок самолет из Нью-Йорка возмутил мать, летевшую в Южную Каролину к беременной дочери. Видео, снятое женщиной на борту, опубликовал Daily Mail.
Автор ролика Крисси Мэлони (Krissy Maloney) рассказала, что ожидала от авиакомпаний American Airlines соблюдения условий безопасности пассажиров — свободных мест посередине рядов с целью обеспечения социального дистанцирования. Однако по факту все места были заняты, и люди сидели в приспущенных масках, даже не закрывающих их носы.
«Мы летели из Нью-Йорка, американского эпицентра коронавируса, но никто никому не говорил о дистанции и не просил вытащить маску из-под подбородка», — возмутилась женщина.
Она добавила, что направлялась к дочери, чтобы помочь ей после рождения внука, и не стала бы подвергать себя опасности, если бы знала о ситуации на борту.
«Я бы не полетела, зная, что компания собирается обмануть нас всех о принятии мер предосторожности», — подытожила Мэлони.
Авиакомпания, в свою очередь, заявила о том, что на всех рейсах до 31 мая количество пассажиров на борту должно быть ограничено, а половина средних мест — оставаться пустыми. Число людей на борту самолета, где летела женщина, представители компании назвать отказались.
Ранее сообщалось, что жительница Манхеттена, летевшая из Майами в Нью-Йорк авиакомпанией American Airlines, пришла в ужас из-за переполненного туристами самолета во время пандемии коронавируса. По словам американки, большинство попутчиков отказались носить респираторные маски и перчатки.
Последние новости
Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса В Москве умер 51 пациент с коронавирусом В Москве умер 51 пациент с коронавирусом
Комментарии 1
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Круизные компании России готовы к приему туристов
Круизные компании России готовы к приему туристов
В какие страны лучше путешествовать, если вы на пенсии
В какие страны лучше путешествовать, если вы на пенсии
Грузчики объяснили, как сберечь багаж при перелете
Грузчики объяснили, как сберечь багаж при перелете
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
00:33
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
Новости путешествий
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
01:02
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
Новости путешествий
Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
10:18
Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
Новости путешествий
На видео попала кровавая драка на борту лайнера
00:33
На видео попала кровавая драка на борту лайнера
Новости путешествий
Самые амбициозные стройки, которые забросили
12:03
Самые амбициозные стройки, которые забросили
Новости путешествий
«Аэрофлот» предположил дату возобновления полетов
00:41
«Аэрофлот» предположил дату возобновления полетов
Новости путешествий
Древний город, поставивший ученых в тупик
14:21
Древний город, поставивший ученых в тупик
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение