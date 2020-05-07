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Оценена вероятность сохранения дешевых авиабилетов после пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Оценена вероятность сохранения дешевых авиабилетов
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщает Daily Express.
Как рассказал в интервью изданию председатель международной консалтинговой компании Landor Питер Кнапп, в сложившейся ситуации авиационная отрасль оказалась в крайне тяжелом положении, и ей понадобится дополнительное время для восстановления. Пандемия внесет коррективы в работу авиакомпаний даже после снятия летных ограничений: могут измениться причины, частота и стоимость перелетов.
Как считает Кнапп, компании, рассчитывавшие на деловых туристов, столкнутся с новой проблемой: многие из них откажутся от перелетов, поскольку за время карантина приучились вести переговоры по видеосвязи.
С другой стороны, многие туристы успели соскучиться по путешествиям и начнут летать в другие города и страны, увеличивая спрос на авиабилеты и тем самым повышая их стоимость, отмечает Кнапп. Впрочем, некоторые компании сохранят и дешевые билеты: так они смогут привлекать пассажиров, которые боятся перелетов из-за риска подхватить коронавирус, рассуждает эксперт.
Лоукостерам будет труднее всего соблюдать меры социального дистанцирования, поскольку самым важным для них является большая загрузка и быстрый оборот самолетов. Но в случае, если клиенты будут настаивать на безопасной дистанции на борту и тщательной дезинфекции лайнера после каждого рейса, перевозчикам придется придумать новую модель работы, подытожил эксперт.
Ранее сообщалось, что цены на авиабилеты после пандемии могут резко вырасти. По мнению главы Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), стоимость билетов в Европе увеличится на 49, а в Азии — на 54 процента.
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