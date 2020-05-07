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Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 году 

Lenta.ru и ещё 4 8 часов назад
Раскрыты сценарии возобновления туризма в 2020 году
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году. Прогноз опубликован на официальном сайте UNWTO.
Как отменили специалисты, пандемия коронавируса пока далека от завершения, и говорить об определенности по поводу возобновления туризма рано. Однако существуют три сценария вероятного развития событий. Согласно первому, постепенное открытие границ начнется в июле, и тогда международные туристические потоки в 2020 году упадут на 58 процентов.
Второй подразумевает снятие мер по ограничению распространения инфекции в сентябре, и в этом случае поездки сократятся на 70 процентов. Третий, самый пессимистичный сценарий, реализуется, если туризм не начнет восстанавливаться до конца года, и тогда количество путешествий упадет на 78 процентов.
Кризис, связанный с пандемией, назвали худшим для сферы туризма с 1950 года. По подсчетам организации, сложившаяся ситуация может привести к потере от 850 миллионов до 1,1 миллиарда туристических прибытий. Снижение экспортной выручки национальных экономик превысит триллион долларов, и в туристической отрасли будут потеряны более 100 миллионов рабочих мест.
По данным UNWTO, воздействие кризиса в странах мира ощутят по-разному. Во многих государствах займутся восстановлением внутреннего туризма, в половине из них его откроют уже в июле-сентябре, в некоторых других — в период с октября по декабрь.
Наиболее высоко эксперты оценили перспективы путешествий на Ближнем Востоке, где треть государств объявила о начале восстановления туризма в мае и июне. В Америке и Европе многие страны намерены открыть сезон только в 2021 году.
В апреле генеральный директор туристического онлайн-портала The Points Guy Брайан Келли (Brian Kelly) предсказал будущие изменения в путешествиях по миру после пандемии коронавируса. По его мнению, в самолетах примут усиленные меры по обеспечению безопасности пассажиров, а ношение масок и перчаток в общественных местах станет нормой.
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Новости путешествий , Брайан Келли , ООН
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