Раскрыты сценарии возобновления туризма в 2020 году

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году. Прогноз опубликован на официальном сайте UNWTO.

Как отменили специалисты, пандемия коронавируса пока далека от завершения, и говорить об определенности по поводу возобновления туризма рано. Однако существуют три сценария вероятного развития событий. Согласно первому, постепенное открытие границ начнется в июле, и тогда международные туристические потоки в 2020 году упадут на 58 процентов.

Второй подразумевает снятие мер по ограничению распространения инфекции в сентябре, и в этом случае поездки сократятся на 70 процентов. Третий, самый пессимистичный сценарий, реализуется, если туризм не начнет восстанавливаться до конца года, и тогда количество путешествий упадет на 78 процентов.

Кризис, связанный с пандемией, назвали худшим для сферы туризма с 1950 года. По подсчетам организации, сложившаяся ситуация может привести к потере от 850 миллионов до 1,1 миллиарда туристических прибытий. Снижение экспортной выручки национальных экономик превысит триллион долларов, и в туристической отрасли будут потеряны более 100 миллионов рабочих мест.

По данным UNWTO, воздействие кризиса в странах мира ощутят по-разному. Во многих государствах займутся восстановлением внутреннего туризма, в половине из них его откроют уже в июле-сентябре, в некоторых других — в период с октября по декабрь.

Наиболее высоко эксперты оценили перспективы путешествий на Ближнем Востоке, где треть государств объявила о начале восстановления туризма в мае и июне. В Америке и Европе многие страны намерены открыть сезон только в 2021 году.