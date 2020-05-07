В связи с эпидемиологической ситуацией в мире думать об отдыхе на заграничных курортах практически не приходится. Однако черноморское побережье России все еще надеется встретить этим летом отдыхающих, тем более что пока в Краснодарском крае ограничения на туристическую деятельность ввели только до 1 июня.

Как выяснил "Рамблер", местные жители разделились на тех, кто боится, что к ним в города привезут заразу, и тех, кто считает, что сезон должен быть несмотря ни на что.

Однако если россияне все же смогут в этом году отдохнуть на море, все происходящее на курортах будет строго регламентировано. Так, 4 мая Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений после снятия карантинных мер с целью снижения рисков распространения коронавируса.

Итак, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, теперь туристов надо будет размещать на срок не менее 14 дней и то только при наличии медицинских справок об отсутствии COVID-19.

Туристов надо будет размещать в одноместных номерах, кроме семей, а выходить из номера им будет разрешено только в масках, которые нужно будет менять каждые 2-3 часа.

При этом, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, питание для гостей лучше организовывать прямо в номерах, а в общих обеденных зонах столы должны быть на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Из ресторанов первыми должны открыться заведения площадью до 50 кв.м., но за столом можно будет размещаться только вдвоем.

Кроме того, в транспорте должна быть также обеспечена социальная дистанция, а туристам должна измеряться температура не реже одного раза в день.

На пляже также должны будут действовать особые правила и сигнальная разметка, за которую нельзя будет заступать. Сотрудники пляжа будут следить за соблюдением социальной дистанции.

Пока эта инициатива Роспотребнадзора имеет рекомендательный характер, но позже регионы могут начать вводить эти правила в качестве обязательных требований. Об этом сообщил Алексей Волков, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Кому дозу "отдыха"?

Особенно ярко на новые правила среагировали местные жители курортов, работники туристической сферы и те россияне, которые уже планировали свой отдых на отечественных пляжах.

"Какой тогда это отдых — это лагерь для осуждённых с таким подходом. Считайте что в этом году сезон сорван никто не поедет на таких условиях…сочувствую местным, кто зависит от туристов…", — пишут в Сети россияне.

Большинство комментариев были о том, что такой отдых никому не нужен.

"Добро пожаловать в концлагерь добровольного содержания…"

"Это невозможно организовать и проконтролировать!… Дозированный отдых"

"Я надеюсь, это только на лето концлагерь запланирован, а в сентябре всё по человечески будет"

"Такой отдых никому не нужен…", — пишут россияне в обсуждениях в соцсети Вконтакте.

Интересно, что есть и те, кто готов поехать отдыхать "на любых условиях, чтобы просто посмотреть на эти улицы" и те, кто готов соблюдать такие требования, чтобы был "хоть какой-то сезон".