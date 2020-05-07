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Предсказано будущее аэропортов после пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 11 часов назад
Предсказано будущее аэропортов после пандемии
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Аэропорты сохранят ряд ограничений в работе после пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на эксперта по городским стратегиям и управляющего директора компании Gensler London Яна Малкахи (Ian Mulcahey).
Предсказывая будущее воздушных гаваней, он отметил, что изменения в первую очередь коснутся прохождения проверок и системы безопасности, а также подачи еды и напитков.
По его прогнозу, теперь пообедать или выпить в барах аэропорта можно будет только при предварительном заказе столика, блюд и напитков. Количество столов и стульев может уменьшиться с целью сохранения социального дистанцирования.
Кроме того, пандемия коронавируса подтолкнет аэропорты к использованию современных технологий, позволяющих ускорить и упорядочить процесс регистрации на рейс. В этом может помочь система распознавания лиц и введение электронных паспортов.
Также обсуждаются процессы проверки пассажиров на наличие коронавирусной инфекции, включая тепловое сканирование или запрашивание у них паспортов здоровья.
«Вопрос в том, следует ли проверять людей перед вылетом. Это должно быть согласовано на международном уровне»,
— отметил Малкахи, добавив, что в странах мира сохраняется разная эпидемиологическая обстановка, при этом ряд государств ослабил контроль над самозоляцией, не справившись с эпидемией.
Основная проблема, по мнению эксперта, состоит в отсутствии единой технологии для тестирования на коронавирус — стопроцентно точного анализа пока не придумано.
В то же время, отметил Ян, первая волна путешественников будет меньше, чем в обычное время, а значит появится возможность управлять социальным дистацированием.
«Все ожидают медленного, постепенного роста спроса на перелеты, с меньшим количеством рейсов и людей. Для начала это будут деловые и праздничные поездки, а затем уже путешествия. Задача будет усложняться с увеличением количества рейсов по расписанию и необходимостью сохранения дистанцирования»,
— сказал эксперт.
По его мнению, спрос на путешествия вернется в июне, однако в дороге люди будут стараться соблюдать осторожность. Им понадобится время, чтобы почувствовать себя комфортно в пути.
В некоторых аэропортах, отмечает британское издание, уже ввели строгие меры обеспечения безопасности пассажиров. Так, например, по прилете в Гогконг люди обязаны сразу же сдать тест на коронавирус, а в город их выпустят только по готовности анализа — в течении нескольких часов.
В апреле консалтинговое агентство SimpliFlying описало изменения в сфере пассажирских авиаперевозок после пандемии коронавируса. В первую очередь нововведения затронут процесс регистрации на рейс в аэропорту — по мнению экспертов, он может стать полностью бесконтактным за счет устройств, сканирующих уникальные коды или считывающих голосовые команды.
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