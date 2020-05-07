Решена судьба курортного сезона в Крыму 

Об этом он сообщил в четверг, 7 мая, в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, передает КИА.

«Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится»,

— заявил глава республики.

По его словам, введенные на полуострове ограничения и карантинные меры продлятся до тех пор, пока не будет найдена вакцина против вируса.

«Мы говорим по-честному, чтобы никто иллюзий не строил»,

— заключил он.

Аксенов также добавил, что доступ к местным курортам и туристическим объектам откроется только в том случае, если в регионе установится благоприятная эпидемиологическая обстановка и будут получены соответствующие показания Роспотребнадзора о снижении количества новых случаев заражения.

3 мая Аксенов заявлял, что несмотря на принимаемые меры туристы продолжают прибывать в Крым со всей России в разгар эпидемии. По его словам, приезжих принимают незаконные мини-отели. Руководители муниципалитетов отмечают наплыв посетителей, почти все объекты размещения заполнены.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 168 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, один носитель инфекции умер. Режим повышенной готовности, который предполагает приостановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию для всех жителей, продлен в республике до 18 мая. С 12 мая в регионе, по решению властей, вводится обязательный масочный режим.