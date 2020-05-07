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Решена судьба курортного сезона в Крыму 

Lenta.ru и ещё 25 14 часов назад
Об этом он сообщил в четверг, 7 мая, в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, передает КИА.
«Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится»,
— заявил глава республики.
По его словам, введенные на полуострове ограничения и карантинные меры продлятся до тех пор, пока не будет найдена вакцина против вируса.
«Мы говорим по-честному, чтобы никто иллюзий не строил»,
— заключил он.
Аксенов также добавил, что доступ к местным курортам и туристическим объектам откроется только в том случае, если в регионе установится благоприятная эпидемиологическая обстановка и будут получены соответствующие показания Роспотребнадзора о снижении количества новых случаев заражения.
3 мая Аксенов заявлял, что несмотря на принимаемые меры туристы продолжают прибывать в Крым со всей России в разгар эпидемии. По его словам, приезжих принимают незаконные мини-отели. Руководители муниципалитетов отмечают наплыв посетителей, почти все объекты размещения заполнены.
Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 168 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, один носитель инфекции умер. Режим повышенной готовности, который предполагает приостановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию для всех жителей, продлен в республике до 18 мая. С 12 мая в регионе, по решению властей, вводится обязательный масочный режим.
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Новости путешествий , Видео , Другое , Роспотребнадзор
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