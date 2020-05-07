На видео попала кровавая драка на борту лайнера 

На видео попало ЧП на борту самолёта, летевшего из Лос-Анджелеса в Детройт (США). В салоне лайнера, принадлежащего американской авиакомпании Spirit Airlines, возникла драка между туристами. Позднее выяснилось, что причиной ссоры стал громкий разговор одного мужчины, из которого не смог заснуть другой пассажир. Прояснить ситуацию словами им не удалось, поэтому они перешли к рукопашной и устроили настоящую кровавую разборку. Пилот принял решение о посадке в штате Айова.