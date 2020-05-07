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На видео попала кровавая драка на борту лайнера 

Елена Красовская 16 часов назад
На видео попало ЧП на борту самолёта, летевшего из Лос-Анджелеса в Детройт (США). В салоне лайнера, принадлежащего американской авиакомпании Spirit Airlines, возникла драка между туристами. Позднее выяснилось, что причиной ссоры стал громкий разговор одного мужчины, из которого не смог заснуть другой пассажир. Прояснить ситуацию словами им не удалось, поэтому они перешли к рукопашной и устроили настоящую кровавую разборку. Пилот принял решение о посадке в штате Айова.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что отели Турции введут ограничения для туристов.
Новости путешествий , Видео
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