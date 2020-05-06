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Последствия пандемии: придется ли туристам загорать в кабинках 

Мария Сергеева 6 мая 2020
Последствия пандемии: отдых на пляже в кабинках
Фото: depositphotos.com
Что нас ожидает после окончания пандемии коронавируса: шезлонги в паре метров друг от друга, сдача анализов и специальные кабинки — как теперь туристам проводить свой отпуск на пляже? "Рамблер" разбирается в том, как будет проходить отдых после открытия границ.
Вышеупомянутые инициативы действительно рассматриваются представителями туриндустрии в качестве мер безопасности. Так, многие аэропорты уже ввели рекомендации по соблюдению соцдистанции в 2 метра, а также использование санитайзеров, расположенных по всему зданию воздушной гавани.
Международный аэропорт Гонконга тестирует аппарат, способный за 40 секунд совершить полную дезинфекцию человека.
В то же время проводятся тесты роботов-уборщиков, призванных уничтожить инфекцию ультрафиолетовым излучением.
Туристические фирмы сильно озабочены грядущей ситуацией с открытием сезона отпусков и соответствующим наплывом туристов, в связи с чем возможно введение специальных иммунных паспортов.
Что же касается ранее внедренной системы контроля температуры пассажиров, то она, скорее всего, не получит повсеместное применение, поскольку не выявляет бессимптомных носителей коронавируса.
Пассажиров в самолетах, вероятнее всего, обяжут носить маски на протяжении всего полета. Также некоторые компании могут порадовать тем, что места в проходе в ближайшее время будут свободны во имя соблюдения социальной дистанции.
Пляжный отдых в Италии может превратиться в переоборудованные под некое подобие кабинок шезлонги, защищенные плексигласом. А в ресторанах планируют расставить столики с учетом соцдистанции, шведский стол в некоторых отелях и вовсе уберут.
Нововведения и общая ситуация позволяют экспертам спрогнозировать вероятность того, что некая часть граждан проведет свой отдых на родине. Так, исследование Международной организации воздушного транспорта (IATA) показывает, что 60% респондентов планируют выждать как минимум 2 месяца после окончания пандемии перед тем, как бронировать авиабилеты, а 40% опрошенных будут ждать по меньшей мере полгода, чтобы полететь на отдых в другую страну.
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