Члены экипажа, застрявшие на роскошном круизном лайнере MSC Seaview из-за карантина на фоне пандемии коронавируса, записали видео и рассказали о том, что происходит на корабле.

На кадрах можно увидеть коридоры между каютами, где лежат груды упаковок с едой, мусорные пакеты и грязная посуда. Источник портала SWNS признался, что на борту воцарилась "атмосфера отчаяния": персонал лайнера опасается за свое здоровье, не получает зарплату и не знает, когда сможет продолжить работу или вернуться домой:

«Мы уже более 20 дней находимся в изоляции в наших каютах, и это действительно тяжело для психического здоровья».

Помимо этого, стало известно, что на лайнере закончились запасы свежих фруктов и овощей, а также чистящих средств. Сотрудники не имеют доступа к свежему воздуху и естественному дневному свету.

Лайнер оказался на карантине из-за того, что у нескольких его сотрудников выявили COVID-19. В данный момент MSC Seaview находится у берегов Бразилии, на борту находится 650 членов экипажа.