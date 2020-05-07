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Экипаж, оказавшийся в заточении на роскошном круизном лайнере, показал «атмосферу отчаяния» 

Мира Маркина 4 часа назад
Члены экипажа, застрявшие на роскошном круизном лайнере MSC Seaview из-за карантина на фоне пандемии коронавируса, записали видео и рассказали о том, что происходит на корабле.
На кадрах можно увидеть коридоры между каютами, где лежат груды упаковок с едой, мусорные пакеты и грязная посуда. Источник портала SWNS признался, что на борту воцарилась "атмосфера отчаяния": персонал лайнера опасается за свое здоровье, не получает зарплату и не знает, когда сможет продолжить работу или вернуться домой:
«Мы уже более 20 дней находимся в изоляции в наших каютах, и это действительно тяжело для психического здоровья».
Помимо этого, стало известно, что на лайнере закончились запасы свежих фруктов и овощей, а также чистящих средств. Сотрудники не имеют доступа к свежему воздуху и естественному дневному свету.
Лайнер оказался на карантине из-за того, что у нескольких его сотрудников выявили COVID-19. В данный момент MSC Seaview находится у берегов Бразилии, на борту находится 650 членов экипажа.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что экипаж круизного лайнера застрял на борту из-за пандемии.
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