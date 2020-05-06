Какие страны могут открыть границы этим летом 

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции мировой туризм буквально замер. Но уже этим летом некоторые страны ожидают открытия границ и ждут в гости российских туристов. О каких государствах идет речь — в материале "Рамблера".

В разгар туристического сезона после нормализации эпидемиологической обстановки российских туристов ждет Греция. Директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу заявил, что в стране уже разрабатывают новые стандарты безопасности, чтобы обеспечить туристам комфортный отдых. Новые нормы будут применять в отелях и на туристических объектах.

В Италии также выразили надежду, что туристическая отрасль сможет реабилитироваться как можно скорее и отметили, что очень ждут российских путешественников в гости.

Глава представительства по туризму Хорватии в России Райко Ружичка заявил, что для россиян рассматривают создание особых условий для получения виз, которые упростят получение документов для наших соотечественников.