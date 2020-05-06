Какие страны могут открыть границы этим летом 

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции мировой туризм буквально замер. Но уже этим летом некоторые страны ожидают открытия границ и ждут в гости российских туристов. О каких государствах идет речь — в материале "Рамблера".
В разгар туристического сезона после нормализации эпидемиологической обстановки российских туристов ждет Греция. Директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу заявил, что в стране уже разрабатывают новые стандарты безопасности, чтобы обеспечить туристам комфортный отдых. Новые нормы будут применять в отелях и на туристических объектах.
В Италии также выразили надежду, что туристическая отрасль сможет реабилитироваться как можно скорее и отметили, что очень ждут российских путешественников в гости.
Глава представительства по туризму Хорватии в России Райко Ружичка заявил, что для россиян рассматривают создание особых условий для получения виз, которые упростят получение документов для наших соотечественников.
Тем не менее, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире "Национальной Службы Новостей" заявила, что пока опираться на подобные прогнозы не следует. И добавила, что лучше ориентироваться на действия правительств стран и заявления властей.
Ранее "Рамблер" писал, что в Турции ожидают начала туристического сезона.