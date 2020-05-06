Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В некоторых странах Европы туристам предложат пройти тесты на коронавирус 

РИА Новости и ещё 3 6 мая 2020
В странах Европы туристам предложат тест на COVID-19
Фото: РИА Новости
В аэропорту Австрии туристам предлагают пройти тест на коронавирус, а в Андорре планируют ввести исследования на антитела на сухопутных границах, сообщает АТОР.
Аэропорт Вены запустил платный сервис по тестированию на COVID-19. До 31 мая все пассажиры, прибывающие в Австрию из-за рубежа, должны иметь при себе полученную не более четырех дней назад медицинскую справку об отсутствии коронавируса (тест ПЦР), или отправиться на обязательную 14-дневную самоизоляцию.
Теперь тем, у кого такой справки нет, и кому не хочется на карантин, по прилету в аэропорту предлагается пройти экспресс-тест, записаться на который нужно заранее (по e-mail или по телефону, указав дату и номер рейса). Стоимость услуги — 190 евро.
Результат обещают в течение двух-трех часов.
По мнению руководства венского аэропорта, новый сервис будет востребован и у тех, кто вылетает из Вены по международным направлениям. В настоящее время из аэропорта выполняются регулярные рейсы в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Лиссабон, Минск и Софию.
Тестирование всех прибывающих туристов планируют запустить в Андорре. Власти княжества хотят предложить путешественникам, которые въезжают в страну через сухопутную границу с Испанией или Францией, пройти добровольный и бесплатный тест на антитела к коронавирусу прямо на пограничном пункте.
Если путешественник здоров или в его крови обнаружены антитела G к COVID-19, он сможет въехать в Андорру. Если у туриста обнаружат коронавирус (то есть антитела М), то ему придется вернуться "к месту жительства, чтобы пройти карантин и получить необходимое лечение".
Если при отрицательном тесте человек въехал в Андорру, но спустя какое-то время у него все-таки проявятся симптомы коронавируса, то лечить его будут уже в княжестве.
Видео дня. Древний город, поставивший ученых в тупик
Последние новости
Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом дома Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом дома Ученые предсказали наступление катастрофической жары Ученые предсказали наступление катастрофической жары
Комментарии
Новости путешествий , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщину разозлил самолет с туристами без масок
Женщину разозлил самолет с туристами без масок
Переполненный туристами без масок самолет возмутил мать
Переполненный туристами без масок самолет возмутил мать
Россияне на майские праздники отправляются в походы
Россияне на майские праздники отправляются в походы
Самый опасный отель в мире
Самый опасный отель в мире
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
00:33
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
Новости путешествий
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
01:02
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
Новости путешествий
Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
10:18
Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
Новости путешествий
На видео попала кровавая драка на борту лайнера
00:33
На видео попала кровавая драка на борту лайнера
Новости путешествий
Самые амбициозные стройки, которые забросили
12:03
Самые амбициозные стройки, которые забросили
Новости путешествий
«Аэрофлот» предположил дату возобновления полетов
00:41
«Аэрофлот» предположил дату возобновления полетов
Новости путешествий
Древний город, поставивший ученых в тупик
14:21
Древний город, поставивший ученых в тупик
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение