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В России впервые появятся чартерные рейсы в Анапу 

Lenta.ru и ещё 5 6 мая 2020
В России впервые появятся чартерные рейсы в Анапу
Фото: РИА Новости
В России впервые запустят туристические чартерные рейсы в Анапу в связи с ограничением международных перевозок из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в эфире «Общественного телевидения России» (ОТР) со ссылкой на представителя крупного российского туроператора.
Отмечается, что рейсы будут выполняться раз в неделю из Москвы, два раза в неделю из Казани, Уфы и Екатеринбурга. Запуск чартеров запланирован на лето 2020 года, однако точные даты пока не уточняются.
В апреле первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров дал прогноз по открытию международных границ в России. По его словам, границы России будут закрыты хотя бы до того момента, пока не будет создана вакцина от коронавируса. Джабаров считает, что торопиться со снятием введенных на фоне пандемии ограничений пока не стоит, так как это может, в свою очередь, вызвать резкий рост числа инфицированных на территории страны и увеличить риск заражения граждан.
Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции 30 марта. Право пересекать границу имеют военные и гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной отрасли, занятые на строительстве за рубежом и экипажи морских судов, а также дипломаты, направляющиеся в Калининград транзитом пассажиры и россияне, выезжающие за рубеж на похороны родственников.
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Новости путешествий , Владимир Джабаров , Комитет Совета Федерации по международным делам
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