Министерство транспорта Турции готовится к запуску международных рейсов, прекращенных из-за пандемии коронавируса, во второй половине июня. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

Прогнозируется, что изначально в кратчайшие сроки авиасообщение будет возобновлено с теми странами, которые обеспечивают максимальный поток туристов — с Россией и Германией. Согласно расчетам, первые полеты между Турцией и российскими городами, где зафиксирован низкий уровень инфицирования, могут состояться после 12 июня.

В то же время в России к подобным прогнозам относятся скептически, так как страна пока не вышла на плато в ситуации с распространением заболевания и не планирует выходить из режима изоляции. «Это говорит о том, что границы РФ остаются закрытыми. В этих условиях сложно предположить, что через один-полтора месяца Россия вообще запустит международное авиасообщение», — пояснил источник в авиационной отрасли.

Собеседник портала также предположил, что существует два сценария возобновления рейсов из России за границу: первый подразумевает запуск сразу всех зарубежных направлений после «признания победы над коронавирусом», а второй — поэтапное возвращение международных авиаперевозок, начиная со стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

30 апреля глава турецкой федерации отельеров Сурури Чорабатыр заявил, что местные отельеры не намерены повышать цены на отдых после спада из-за пандемии коронавируса. По его словам, роста не произойдет, так как все контракты на грядущий туристический сезон были заключены еще в прошлом году.