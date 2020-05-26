Каждый раз, возвращаясь из путешествий мы везем с собой кучу сувениров, это могут быть от банальных магнитов до колоритных вещей из далекого прошлого. Астрологи и эзотерики уверены, что не все привезённое из отпуска может положительно влиять на вас и ваш дом. ИА «Экспресс-Новости» стало известно о пяти вещах, которые могут навлечь беду и болезни.

Чучела

Чучела из животных несут только отрицательную энергетику смерти, поэтому они вполне могут открыть портал для потусторонних существ и в вашем доме поселиться полтергейст. Если такие вещи уже имеют место быть в вашем доме, то мы рекомендуем их выбросить немедленно.

Шаманские обереги и предметы, связанные с ритуалами

В каждой стране можно встретить красивую легенду с долей магии и многие туристы решают приобрести какой-нибудь талисман, якобы на удачу, но вот действие от них может быть прямо противоположное. Также не стоит проходить всяческие обряды и ритуалы в программе экскурсии, в лучшем варианте вы можете попасть в лапы шарлатанов, в худшем навлечь на себя беду. Привозить магические вещи из путешествий тоже не стоит. По меньшей мере вы не знает истории их создания и какие силы в них заложены.

Фигурки слонов

Такой сувенир приносит в дом убытки.

Музыкальные инструменты

Эти вещи очень хорошо впитывают мысли и чувства их бывшего владельца, а они, увы не всегда будут хорошими, поэтому не стоит покупать в путешествии, а затем хранить музыкальные инструменты, бывшие в употреблении. Если очень хочется купить что-то подобное, то позаботьтесь. Чтобы инструмент был только что изготовлен и им никто не пользовался.

Антиквариат

Предметы старины, особенно зеркальные поверхности могут быть опасны для здоровья. Нередко после приобретения такой вещицы владелец начинает болеть, хотя до этого славился отменным здоровьем. Старые картины могут впитывать негатив, а потом отдавать его нового хозяину. После приобретения вы можете заметить неудачи в делах и раздоры в семье.