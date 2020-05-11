Зачем брать в путешествие соль 

Собираясь куда-то уезжать, перед выходом из дома большинство людей обязательно «присаживается на дорожку». Соблюдают эту традицию многие. Но есть и другие приметы, связанные с путешествиями, о которых знают не все. О них рассказывает «Рамблер».

Некоторые отправляющиеся в поездку люди не только обязательно присаживаются на несколько минут, но и не забывают подержаться за угол стола. Эта примета уходит своими корнями в древние времена, когда стол был не просто мебелью, а неким символом родного дома, за которым всегда собиралась большая семья. Считалось, что прикоснувшись к краю стола перед уходом из дома, человек как бы призывал себе в помощь предков, чтобы они оберегали его и делали путь легким и безопасным.

Наверняка вы хотя бы раз замечали на ленте багажа чемоданы с повязанным на ручку красной ниткой или того же цвета лентой. Некоторые путешественники оставляют такие «отметки» на багаже, чтобы быстрее найти свои сумки среди других похожих. Но есть и те, кто верит в примету о том, что красный шнурок помогает защитить багаж от потери и других неприятностей.

В сам чемодан, кстати, некоторые туристы обязательно кладут небольшой мешочек соли. Считается, что таким образом вы забираете с собой в поездку энергетику родного дома, а на новом месте это поможет быстрее привыкнуть к переменам.

Также, согласно приметам, не стоит в день отъезда мыть голову: считается, что тогда путешествие не будет удачным, а по дороге могут случиться разные неприятности.

Ну и, конечно, не затевайте накануне отъезда уборку, чтобы не выметать из дома положительную энергетику.