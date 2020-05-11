Почему в Дании оставляют детей на улице

Многие туристы мечтают добраться до государства в Северной Европе. Дания привлекает своими горными хребтами, зелеными холмами, большим количеством дворцов и старинной архитектурой. «Рамблер» выяснил, так ли сказочна жизнь в этой стране на самом деле.

Ребенок без присмотра

Жители других государств считают, что ни один вменяемый взрослый не оставит ребенка без присмотра на тротуаре. Тем не менее, именно так делают родители в Дании. Они спокойно оставляют своих детей на улице, когда ходят по магазинам или едят в ресторане. В выходные дни вы сможете заметить на дороге стоящие в ряд коляски. Датчане абсолютно не переживают за своих детей и понимают, что ничего страшного не сможет случиться за время их отсутствия. Конечно, родители не пропадают на целый день, оставляя детей на улице, но может пройти и несколько часов с того момента, как они уйдут по своим делам.

Счастливые люди

Согласно результатам исследований, проведенных Кембриджским университетом, датчане — самый счастливый народ в мире. Но, несмотря на это, местные считаются горькими пьяницами. В год на каждого жителя Дании приходится 11-12 литров спирта, а местные подростки употребляют вдвое больше алкоголя, чем их сверстники из других стран Европы.

В «эти дни» скидки

В Дании есть «овуляционная скидка». При бронировании билетов женщины указывают дату последней менструации, что позволяет выбрать более выгодное время для зачатия. Этот период должен совпасть с запланированным отдыхом. Любой, кто пришлет фотографию положительного теста на беременность после поездки, получит приз — запас памперсов на три года. Проведение таких «акций» связано с тем, что в Дании крайне низкая рождаемость, на тысячу жителей рождается всего 10 младенцев.

Интересное сочетание

Датская кухня самобытная и оригинальная, в ней часто можно заметить несочетаемые друг с другом продукты. В ресторане «Нома», расположенном в Копенгагене, придумали салат с муравьями. Цену на него установили соответствующую: 300 долларов за порцию. Муравьи подаются с крем-фрешем. На вкус такой салат напоминает смесь из имбиря, лемонграсса и кинзы. Еще одним традиционным блюдом местной кухни является селедка. Дело в том, что датчане привыкли запивать рыбу холодным молоком. Поэтому, если вы закажете порцию селедки с картошкой, то приготовьтесь к тому, что вместе с едой вам принесут стакан коровьего молока.