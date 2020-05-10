Почему я летаю только утренними рейсами 

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Вот уже десять лет моя работа неразрывно связана с перелетами. Бывает, не успею вернуться из одной командировки, проведу пару дней дома, и тут же отправляют в другую. Пять лет из этих десяти я летаю только утренними рейсами. Об этом лайфхаке мне рассказал знакомый. Поначалу я не прислушивалась к его совету, но вскоре решила попробовать хотя бы пару месяцев летать исключительно утром и… почувствовала колоссальную разницу.

За счет чего?

Согласно статистике, утренние перелеты задерживают гораздо реже дневных или вечерних. Тут дело в том, что большинство самолетов летают днем, а чем больше самолетов и пассажиров, тем больше вероятность задержки. Мои командировки обычно расписаны по часам, поэтому опаздывать я не могу. Летаю обычно в 6-7 утра, если есть возможность. Это идеальное время.

К тому же из-за большого количества людей днем на всех этапах проверки в аэропорту образуются гигантские очереди, стоять в которых бывает попросту невыносимо!

И последний плюс утренних рейсов — цена. Мне билеты оплачивает работодатель, но я нередко замечала, когда искала билеты самостоятельно, что утром летать выгоднее, чем в другое время суток. Проверьте сами!