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Почему сейчас самолеты летают медленнее, чем 40 лет назад 

Ангелина Ордовская 7 часов назад
Почему старые самолеты летали быстрее современных
Фото: depositphotos.com
В 2020 году на борту самолетов можно найти и комфортабельные спальные места, и изысканную еду, и разнообразные мультимедийные центры и даже wi-fi. Еще полвека назад всех этих благ у авиации не было, но при этом самолеты летали куда быстрее. Почему? Разбирался "Рамблер".
Если сегодня рейс из Нью-Йорка в Хьюстон занимает четыре часа, то в 1973 году пассажиры могли добраться из одного города в другой всего за три часа.
Основная причина такой "медлительности" современных самолетов — обычная экономия. За прошедшие годы цены на топливо выросли в несколько раз, и теперь авиакомпаниям гораздо выгоднее чаще кормить пассажиров, чем прилетать в пункт назначения на час быстрее.
К тому же десятки лет назад самолеты конструировали иначе. В частности, лайнеры имели другую форму крыла. Она позволяла им летать быстрее, но платить за скорость приходилось жестким взлетом и жесткой посадкой. А как известно, — это самые опасные этапы полета. Поэтому сейчас самолеты конструируют иначе, — они действительно стали медленнее, но при этом безопаснее.
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