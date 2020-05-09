Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что происходит в VIP-залах аэропорта 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Что происходит в VIP-залах аэропорта
Фото: svo.aero
Пока одни пассажиры ждут посадки на задержанный рейс и спят на креслах в зале ожидания, другие, более привыкшие в роскоши, попивают итальянский кофе в отдельных VIP-залах со специальным обслуживанием. "Рамблер" узнал, какие услуги на самом деле можно получить при заказе зала повышенной комфортности.

Услуги

svo.aero
Не стоит путать VIP-зал с бизнес-залом. Первый арендуется отдельно у специальных компаний, которые обеспечивают более комфортабельную перевозку. Помимо зала туристам предоставляется проход пограничного и таможенного контроля без очереди, отдельный трансфер до самолета и встреча у трапа.
Кроме того, клиентам VIP-залов предоставляют помощь в регистрации на рейс, оформлении, упаковке и получении багажа. В это время турист просто отдыхает в комфортабельном зале.

Залы

В целом VIP-зал отличается от обычного комфортом и сервисом. Внутри есть отдельные переговорные для деловых встреч, банкетные залы для мероприятий, людям предоставляются средства связи и бары.
svo.aero
Условия в зале зависят от аэропорта и страны, в которой находится человек. Например, в московских предоставляют только комфортные диваны и кресла, а в турецких аэропортах можно найти шведские столы с десертами и фруктами, а также развлечения в виде журналов, газет и бильярда. Для детей есть игровые зоны.
За дополнительную услугу практически во всех залах работают массажисты, а некоторые VIP-залы предоставляют психологическую помощь тем, кто боится летать. Все залы оборудованы душевыми для гостей.

Цены

Попасть в роскошное помещение могут все, нужно лишь заказать аренду заранее и заплатить деньги. Согласно расценкам на официальных сайтах, человек, летящий международным рейсом может заплатить 21-22 тысячи рублей за персону и получить обслуживание высшего класса. Стоит отметить, что в аэропортах других стран VIP-обслуживание обойдется гораздо дешевле. Например, самый дешевый проход в такой зал в аэропорту Дубая обойдется в $35 (чуть более 2 тыс. рублей), а самый дорогой в $545 (33 тыс. рублей). Последняя услуга включает в себя целый VIP-терминал для вылета особых пассажиров.
Dubai International/Facebook
Видео дня. Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда откроются российские курорты
Когда откроются российские курорты
Названа главная причина распространения COVID-19
Названа главная причина распространения COVID-19
Россиянка рассказала, как сейчас живет Испания
Россиянка рассказала, как сейчас живет Испания
Крыму грозит крах
Крыму грозит крах
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Когда откроются российские курорты
01:07
Когда откроются российские курорты
Новости путешествий
Грузия назвала дату открытия туристического сезона
02:31
Грузия назвала дату открытия туристического сезона
Новости путешествий
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
00:33
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
Новости путешествий
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
01:02
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
Новости путешествий
Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
10:18
Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
Новости путешествий
На видео попала кровавая драка на борту лайнера
00:33
На видео попала кровавая драка на борту лайнера
Новости путешествий
Самые амбициозные стройки, которые забросили
12:03
Самые амбициозные стройки, которые забросили
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение