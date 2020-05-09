Что происходит в VIP-залах аэропорта 

Пока одни пассажиры ждут посадки на задержанный рейс и спят на креслах в зале ожидания, другие, более привыкшие в роскоши, попивают итальянский кофе в отдельных VIP-залах со специальным обслуживанием. "Рамблер" узнал, какие услуги на самом деле можно получить при заказе зала повышенной комфортности.

Услуги

svo.aero

Не стоит путать VIP-зал с бизнес-залом. Первый арендуется отдельно у специальных компаний, которые обеспечивают более комфортабельную перевозку. Помимо зала туристам предоставляется проход пограничного и таможенного контроля без очереди, отдельный трансфер до самолета и встреча у трапа.

Кроме того, клиентам VIP-залов предоставляют помощь в регистрации на рейс, оформлении, упаковке и получении багажа. В это время турист просто отдыхает в комфортабельном зале.

Залы

В целом VIP-зал отличается от обычного комфортом и сервисом. Внутри есть отдельные переговорные для деловых встреч, банкетные залы для мероприятий, людям предоставляются средства связи и бары.

svo.aero

Условия в зале зависят от аэропорта и страны, в которой находится человек. Например, в московских предоставляют только комфортные диваны и кресла, а в турецких аэропортах можно найти шведские столы с десертами и фруктами, а также развлечения в виде журналов, газет и бильярда. Для детей есть игровые зоны.

За дополнительную услугу практически во всех залах работают массажисты, а некоторые VIP-залы предоставляют психологическую помощь тем, кто боится летать. Все залы оборудованы душевыми для гостей.

Цены

Попасть в роскошное помещение могут все, нужно лишь заказать аренду заранее и заплатить деньги. Согласно расценкам на официальных сайтах, человек, летящий международным рейсом может заплатить 21-22 тысячи рублей за персону и получить обслуживание высшего класса. Стоит отметить, что в аэропортах других стран VIP-обслуживание обойдется гораздо дешевле. Например, самый дешевый проход в такой зал в аэропорту Дубая обойдется в $35 (чуть более 2 тыс. рублей), а самый дорогой в $545 (33 тыс. рублей). Последняя услуга включает в себя целый VIP-терминал для вылета особых пассажиров.