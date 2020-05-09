Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему я никогда не ем «местную» еду 

Елизавета Назарова 19 минут назад
Почему я никогда не ем «местную» еду
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Я никогда не ем местную еду, в какой бы стране я не находилась. И речь идет не только об азиатских странах, где невозможно ничего есть. Я считаю, что желудок каждого человека приспособлен только к национальной кухне и к адаптациям из других стран. Например, пицца и роллы, которые подают в России, адаптированы для русского человека. В путешествиях я всегда ищу рестораны с русской кухней.
Я уверена, что люди, которые владеют рестораном "для своих" не станут экономить на продуктах для россиян или подавать им просроченные блюда. Мы можем сколько угодно говорить, что не любим видеть русских в отпуске, но я уверена, что в любой ситуации мы будем друг за друга.
По моему мнению, не стоит рисковать и набрасываться на иностранную еду, когда вы приезжаете в отпуск. Это может быть вредно для неподготовленного желудка. Не зря многие блюда называют "национальными". Их разрабатывали веками из тех продуктов, которые были доступны каждому народу. Не понимаю, почему врачи не говорят о том, что генетически сложилось, что еда подходит только людям, родившимся не определенных землях. Все говорят о том, как хорошо выглядят азиаты, но никто не замечает, что во всех странах они едят только кухню своих стран.
Видео дня. Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван возможный срок открытия границ Европы
Назван возможный срок открытия границ Европы
Оценена вероятность сохранения дешевых авиабилетов
Оценена вероятность сохранения дешевых авиабилетов
«Мы уже более 20 дней находимся в каютах»
«Мы уже более 20 дней находимся в каютах»
Отели Турции введут ограничения для туристов
Отели Турции введут ограничения для туристов
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Когда откроются российские курорты
01:07
Когда откроются российские курорты
Новости путешествий
Грузия назвала дату открытия туристического сезона
02:31
Грузия назвала дату открытия туристического сезона
Новости путешествий
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
00:33
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
Новости путешествий
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
01:02
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
Новости путешествий
Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
10:18
Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
Новости путешествий
На видео попала кровавая драка на борту лайнера
00:33
На видео попала кровавая драка на борту лайнера
Новости путешествий
Самые амбициозные стройки, которые забросили
12:03
Самые амбициозные стройки, которые забросили
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение