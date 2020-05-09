Почему я никогда не ем «местную» еду 

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Я никогда не ем местную еду, в какой бы стране я не находилась. И речь идет не только об азиатских странах, где невозможно ничего есть. Я считаю, что желудок каждого человека приспособлен только к национальной кухне и к адаптациям из других стран. Например, пицца и роллы, которые подают в России, адаптированы для русского человека. В путешествиях я всегда ищу рестораны с русской кухней.

Я уверена, что люди, которые владеют рестораном "для своих" не станут экономить на продуктах для россиян или подавать им просроченные блюда. Мы можем сколько угодно говорить, что не любим видеть русских в отпуске, но я уверена, что в любой ситуации мы будем друг за друга.

По моему мнению, не стоит рисковать и набрасываться на иностранную еду, когда вы приезжаете в отпуск. Это может быть вредно для неподготовленного желудка. Не зря многие блюда называют "национальными". Их разрабатывали веками из тех продуктов, которые были доступны каждому народу. Не понимаю, почему врачи не говорят о том, что генетически сложилось, что еда подходит только людям, родившимся не определенных землях. Все говорят о том, как хорошо выглядят азиаты, но никто не замечает, что во всех странах они едят только кухню своих стран.