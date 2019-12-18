Ради чего стоит поехать в Армавир

Этот город Армении относительно молод — Армавиру слегка за 70. Маленький и уютный Армавир расположился между горами Арагац и Арарат. Здесь течет размеренная жизнь: нет высоток, все знают друг друга в лицо и никто никуда не спешит. Существует как минимум пять причин, чтобы приехать сюда.

Причина №1. Удивительные виноградники

Основное занятие местных жителей — сельское хозяйство. Больше всего здесь любят выращивать виноград.

Для яркого и ароматного вкуса опытные виноградари ждут первых заморозков, от которых ягоды становятся еще слаще. Уровень сахара в них достигает 25-30%. Это, в основном, сорта позднего периода созревания. У Анунавана Калашяна больше осенних сортов. Он обходит свои владения лично. Восемь гектаров территорий — сорта ракацтели, кишмиш, мускат, кармрайут — скоро пойдут на производство.

«Ракацтели, например, это технический сорт винограда. В основном из него мы готовим коньяк, особенно хорошим из него получается вино и водка. Это интересный сорт и он очень хорошо соответствует климатическим условиям нашей области»,

— рассказывает фермер, винодел Анушаван Калашян.

Понять созрел виноград или нет, можно по проценту сахара, который Анушаван проверяет сам. Минимальный уровень сахара проверяется специальным прибором — рефрактомером, и должен составлять 17%. Он показывает, что виноград пора отправлять на переработку. Чтобы перевезти с полей как можно больше винограда, работники складывают его в форме пирамиды, таким образом, за раз можно увезти около восьми тонн этой ягоды.

Причина №2. Главные секреты приготовления вина

Переработку ягод Анушаван организовал прямо у себя во дворе. Колоритный армянский дворик в осеннюю пору превращается в винодельню. Большие карасы, в которых хранится вино, расположены по всему периметру двора и погреба. Карасы — это глиняные кувшины. У Анушавана они гигантские, с человеческий рост. Говорят, в древности, сначала в доме устанавливали карасы, и только потом вокруг них начинали строить дом. И не зря, ведь армяне готовили вино только в глиняных кувшинах, в них напиток приобретает свой непревзойденный вкус.

«Здесь дело не только во вкусе, но и в качестве. Ведь карас дышит. Это наша традиционная тара. Вино, кстати, можно получить при обычной комнатной температуре, но вот хранить напиток можно только в холоде»,

— говорит Анушаван Калашян.

Анушаван Калашян раскрывает рецепт приготовления: виноград сорта кармрайют высыпают в специальный агрегат, который перемалывает виноград и очищает ягоду от веточек. Дальше виноградный сок нужно оперативно вывалить в карас. Но тару не заполняют до краев, а оставляют место для брожения. Так что волшебный напиток будет бродить аж до весны.

Причина №3. Главная изюминка

В Армавире из винограда делают не только вино, но и полезнейший изюм. В основном его получают из кишмиша. Такие сорта, как кармрайют и ркацтели, как правило, не сушат, несмотря на то, что их косточки очень полезны для организма.

Для получения изюма часть урожая виноградари оставляют на лозе. Чтобы птицы не склевали виноград, каждую гроздь бережно укутывают в холщовые мешочки

Есть и другая технология, ягоды просто укладывают на сетку и отправляют в сушильни. Поздней осенью, когда становится холодно, сушильни обогревают газом.

Технологии приготовления изюма очень просты. Перед тем, как виноград выложить на сушилку, лозу нужно 10 минут продержать в горячей воде, чтобы ягоды немного потрескались — так они быстрее высыхают. После чего каждую виноградинку аккуратно выкладывают на сетку.

«Мы сушим виноград с косточками, они очень полезны для сердца, желчного пузыря, гемоглобина, да и для всей иммунной системы. Из изюма получается отменный сок, насыщенный витамином Д»,

— рассказывает жительница Армавира Назик Григорян.

Причина №4. Сардарапат — сакральное место для каждого армянина

Сакральным местом для каждого армянина является Сардарапат. В 1918 году здесь произошло решающее сражение с турецкими войсками. Вставший на защиту родины армянский народ одержал сокрушительную победу, отвоевав право на жизнь.

Через полвека на месте сражения появился мемориальный комплекс. Он полностью сооружен из красного туфа. Крутые ступени ведут к высокой колокольне-усыпальнице, высота которой 35 метров. Ее построили на месте захоронения павших в битве бойцов.

Парк при мемориальном комплексе идеально подходит для прогулок. Вдоль аллеи можно увидеть скульптуры орлов — это символ храбрости павших воинов. За мемориальной стеной находится здание этнографического музея. В нем хранится около 70 тысяч экспонатов — от археологических находок до личных вещей бойцов, сражавшихся в сардарапатской битве.

Еще одна уникальность музея, его потолок — азарашен-тысячестрой. Несколько ярусов прямоугольников и восьмигранников, накладываясь друг на друга, сужаются кверху. Они создают впечатление крыши-пирамиды. Такие потолки начали появляться еще во втором веке до нашей эры. Сегодня их редко можно встретить в Армении, но архитектор музея Рафаэль Исрэлян остался верен традициям армянской архитектуры.

Причина №5. Суп путук — блюдо из Васпураканского царства

Приехав в Армавир, нужно обязательно попробовать суп путук. Готовят его в глиняных кувшинчиках — карасиках или кчучах.

Основной ингредиент для этого блюда — баранье мясо без кости. Но если вы не любите специфический запах баранины, ее можно спокойно заменить говядиной. Нужно отделить мясо от косточек и поделить на маленькие кусочки. Один горшочек рассчитан на одного человека.

«Это блюдо дошло до нас из Васпураканского царства. В древности в этой области баранье мясо ели чаще, чем в наши дни. Хотя когда блюдо готово — не сильно чувствуется, какое там мясо»,

— комментирует Анушаван Калашян

На дно кувшинчика выкладывается курдюк, затем слой за слоем добавляются ингредиенты — мясо, картофель, помидоры, перец и нут. Специи по вкусу. После чего кувшин отправляется в тонирь. Спустя час блюдо готово.