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Россию и Финляндию соединят велодорожками 

Русская Планета + ещё 1 3 часа назад
Россию и Финляндию соединят велодорожками
Фото: Русская Планета
Россию и Финляндию соединят сетью велодорожек. Маршруты пройдут через три пункта пропуска: Торфяновка, Брусничное и Светогорск.
Об этом сообщила директор Научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры (НИПИ ТРТИ) Светлана Воронцова. По ее словам, уже выделены деньги на первый маршрут — от Светогорска до Иматры. Проект планируют воплотить в жизнь в 2020 году, пишет «ПолитЭксперт».
По прогнозам, воспользоваться веломаршрутом смогут порядка 40 тыс. человек в год. Воронцова отметила, что количество туристов, путешествующих между двумя приграничными городами, постепенно увеличивается, так как расстояние между двумя приграничными городами составляет всего пять километров.
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