Что делать, если вас заставляют брать отпуск 31 декабря

Как известно, в этом году 31 декабря выпадает на рабочий день — вторник. Согласно трудовому законодательству, рабочее время в предпраздничный день будет сокращено на один час. Но что делать, если работодатель склоняет вас к тому, чтобы вы и вовсе не приходили на работу? В этом разбирался "Рамблер".

Зачастую на 31 декабря у людей запланировано много разных дел: пока кто-то заканчивает последние кулинарные приготовления, другие уже садятся в самолет и начинают свое отпускное путешествие.

Во многих частных компаниях проблему с рабочим вторником решили внутренними уставными документами: в счет 31 декабря было предложено отработать одну из суббот, а сам вторник сделать выходным для всех. Многим это пришлось по душе.

Но некоторые предприниматели пошли дальше — своих работников они заставляют писать заявление на отпуск за свой счет. Такую позицию объясняют легко — не хотят платить якобы за "сплошные поздравления друг друга и хождение по отделам" и "все равно никто эффективно не работает".

Оставим эффективность труда на совести каждого сотрудника лично. Но как обезопасить себя юридически? Все просто — до тех пор, пока не подписан приказ на отпуск, работник имеет право никуда не уходить.

Увы, директор может оказывать моральное давление. Поддаваться на его уговоры в ущерб собственным интересам или нет — каждый решает сам. Но с юридической точки зрения в данном случае работник ничем не обязан своему начальству.