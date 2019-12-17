Почему я презираю тех, кто ездит в плацкарте

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Я никогда не езжу в плацкарте и презираю всех, кто это делает. Никому не советую покупать билеты этого класса. Если есть возможность купить СВ, я всегда делаю это. Купе и плацкарт — издевательство над людьми и их достоинством.

Мне кажется, что те, кто берут плацкарт, просто не уважают самих себя. У человека должно быть хоть какое-то личное пространство, а в вагонах этого класса его просто нет. Конечно цена решает. Именно поэтому я и презираю этих людей. Они экономят на своем комфорте и состоянии, чтобы ночь или несколько провести в душегубке с незнакомыми людьми. А о том, что там происходит летом, я вообще молчу.

Интересно, каково ехать и чувствовать запах, где смешались ароматы лапши быстрого приготовления и чужих ног? Неужели вам самим от себя не противно?

В СВ вам может попасться только один попутчик, и то это будет крайне вежливый и тактичный человек, так как все "быдло" осталось в плацкарте. У вас закрытая комната на двоих, я считаю, что это комфортнее, чем самолет. В плацкарте поездка превращается в мучение: вонь, ругань и очереди в туалет. Я считаю, что нужно совсем себя не уважать, чтобы ездить в обычных купе и плацкартах.