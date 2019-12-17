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Почему я презираю тех, кто ездит в плацкарте 

Рамблер 2 часа назад
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует истории от наших читателей. Обсудить ее предлагаем в комментариях.
Я никогда не езжу в плацкарте и презираю всех, кто это делает. Никому не советую покупать билеты этого класса. Если есть возможность купить СВ, я всегда делаю это. Купе и плацкарт — издевательство над людьми и их достоинством.
Мне кажется, что те, кто берут плацкарт, просто не уважают самих себя. У человека должно быть хоть какое-то личное пространство, а в вагонах этого класса его просто нет. Конечно цена решает. Именно поэтому я и презираю этих людей. Они экономят на своем комфорте и состоянии, чтобы ночь или несколько провести в душегубке с незнакомыми людьми. А о том, что там происходит летом, я вообще молчу.
Интересно, каково ехать и чувствовать запах, где смешались ароматы лапши быстрого приготовления и чужих ног? Неужели вам самим от себя не противно?
В СВ вам может попасться только один попутчик, и то это будет крайне вежливый и тактичный человек, так как все "быдло" осталось в плацкарте. У вас закрытая комната на двоих, я считаю, что это комфортнее, чем самолет. В плацкарте поездка превращается в мучение: вонь, ругань и очереди в туалет. Я считаю, что нужно совсем себя не уважать, чтобы ездить в обычных купе и плацкартах.
Комментарии 177 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Новости путешествий , Видео
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