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Москвичам дадут обнять собак перед полетом 

Мослента + ещё 4 5 часов назад
Москвичам дадут обнять собак перед полетом
Фото: Мослента
Пассажирам московского аэропорта Домодедово дадут обнять собак-терапевтов, чтобы снизить уровень стресса перед полетом. Об этом во вторник, 17 декабря, агентству «Москва» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Там уточнили, что акция «Обними друга перед полетом» пройдет в субботу, 28 декабря.
Кроме того, с 25 декабря по 7 января в аэропорту будут работать новогодние фотозоны, а 28 декабря и 7 января там пройдут праздничные мастер-классы для детей.
Акция, в рамках которой москвичи могут обнять собаку перед полетом, проводится в столичном аэропорту уже в третий раз. Как ранее отмечали в пресс-службе Домодедово, все собаки, принимающие в ней участие, имеют необходимые медицинские документы и отличаются дружелюбием.
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Теги:
Новости путешествий , Аэропорт Домодедово , АГН "Москва"
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