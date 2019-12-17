Москвичам дадут обнять собак перед полетом

Пассажирам московского аэропорта Домодедово дадут обнять собак-терапевтов, чтобы снизить уровень стресса перед полетом. Об этом во вторник, 17 декабря, агентству «Москва» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Там уточнили, что акция «Обними друга перед полетом» пройдет в субботу, 28 декабря.

Кроме того, с 25 декабря по 7 января в аэропорту будут работать новогодние фотозоны, а 28 декабря и 7 января там пройдут праздничные мастер-классы для детей.

Акция, в рамках которой москвичи могут обнять собаку перед полетом, проводится в столичном аэропорту уже в третий раз. Как ранее отмечали в пресс-службе Домодедово, все собаки, принимающие в ней участие, имеют необходимые медицинские документы и отличаются дружелюбием.