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ТОП-10 маршрутов путешественников 31 декабря 

SM News + ещё 1 2 часа назад
ТОП-10 маршрутов путешественников 31 декабря
Фото: SM News
Специалисты сервиса путешествий Туту.ру узнали, куда в новогоднюю ночь поедут те, кто встретит Новый год в пути.
Были проанализированы все оформленные ж/д билеты, где пассажир прибывает в место назначения после 1 января 2019 года, а садится в поезд — до Нового года.
По результатам исследования, из тех пассажиров, которые встретят Новый год в поезде, большинство отправляется в дорогу 31 декабря — 88%. Каждый четвертый пассажир, отъезжающий 31 декабря, встретит Новый год в поезде.
Среди пассажиров, отправляющихся 30 декабря, 1% отметят Новый год в пути.
Самым популярным стал маршрут из Москвы в Симферополь, около 5% купили билеты так, чтобы провести 31 декабря в дороге.
ТОП-10 маршрутов туристов, кто встретит Новый год в поезде:
Москва — Симферополь, Москва — Казань, Москва — Петербург, Петербург — Москва, Москва — Минск, Москва — Сочи, Симферополь — Москва, Москва — Мурманск, Воронеж — Сочи, Саратов — Москва.
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