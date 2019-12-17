Как получить деньги, кофе и проживание в замке

Как получить деньги, кофе без ограничений и проживание в замке в течение недели

В Шотландии объявили конкурс, победитель которого получит звание Кофейной Королевы. Вдобавок к этому счастливицу ждет денежное вознаграждение, недельное пребывание в замке и личный дворецкий на это время. Об этом пишет Lonely Planet.

Кофейная компания Gevalia Kaffe предлагает всем поклонникам ароматного напитка побороться за звание Кофейной Королевы. Делать для этого практически ничего не нужно, — лишь заполнить анкету и ответить на несколько вопросов. Счастливчик, которого случайным образом выберут в конце декабря, получит не только титул, но и ценные подарки.

В частности, обладателю звания обещают неделю проживания в замке Carlowrie XIX века близ Эдинбурга с поистине королевским сервисом. Поездка рассчитана на двоих. Гости будут жить в 12 спальнях, пользоваться 11 ванными комнатами и примыкающей к замку территорией почти 1 гектар.

Можно в любое время суток пить кофе, его количество в течение недели не ограничено. Кроме того, Королева получит денежное вознаграждение в размере 5 000 долларов, личного дворецкого, 5-разовое питание, мастер-классы от шеф-повара и расслабляющие спа-процедуры на основе кофе. Чтобы стать претендентом на звание, необходимо отправить заявку на официальном сайте конкурса. Сделать это можно до 21 декабря. Победителя конкурса объявят 30 декабря.