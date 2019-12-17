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Россиянам не рекомендуют посещать Индию 

Русская Планета 7 часов назад
Россиянам не рекомендуют посещать Индию
Фото: Русская Планета
Из-за протестов в Индии российским гражданам не стоит посещать некоторые регионы страны.
Посольство России в Индии предупреждает об опасности на юго-востоке Нью-Дели и ряде северо-восточных штатов.
Главной причиной опасений стали беспорядки последних дней. Они начались в некоторых частях страны после принятия религиозного закона.
Согласно документу, упрощается получение индийского гражданства для индусов, христиан и представителей других религий из трёх соседних стран. При этом те же прерогативы не предоставляют тем, кто исповедует ислам. Мусульманская община сочла закон откровенно дискриминационным, пишут «Известия».
Ранее в Индии в штате Гоа в районе пляжа Арамболь погиб 64-летний турист из России.
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Теги:
Новости путешествий , газета "Известия"
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