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Найдена еще пара способов сэкономить на оплате багажа 

TURIZM.RU 6 часов назад
Найдена еще пара способов сэкономить на оплате багажа
Фото: TURIZM.RU
Опытные авиапассажиры продолжают делиться советами, которые помогут летать только с ручной кладью и экономить на провозе багажа. Об этом пишет Express.
Как отмечает британское издание, путешествие только с ручной кладью — отличный способ упростить, а главное, удешевить поездку. Тем не менее, многие авиакомпании применяют строгие ограничения по весу. Чтобы не переплачивать, опытные путешественники советуют воспользоваться некоторыми хитростями.
Итак, можно взять с собой жилетку или другую одежду с большим количеством карманов. До прохождения регистрации достаете самые тяжелые вещи из сумки и раскладываете их по карманам. А когда вам выдадут посадочный, проделываете ту же процедуру в обратном порядке.
Этот способ помогает обхитрить авиакомпанию, но не контроль безопасности. Сотрудники аэропортов всегда просят карманы опустошить. К тому же обмануть магнитный сканер или рентгеновский аппарат при досмотре вряд ли получится.
Другой совет — использовать пакеты «зиплок», которые герметично закрываются при помощи специальной застежки. Главное, выдавить оттуда весь воздух, а потом уже застегнуть. Дополнительное пространство гарантировано! Кроме того, пакеты помогут защитить вещи от намокания.
Ранее эксперты портала Aviasales выяснили, на что идут хитрые авиапассажиры, чтобы сэкономить на перевозке багажа. Кто-то умудряется маскировать одежду под шарф. Кто-то прячет ноутбук под свитер или куртку. Другие пассажиры покупают контейнеры для линз и заполняют их кремами, а некоторые и вовсе берут с собой старую одежду, которую выкидывают перед обратным рейсом.
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