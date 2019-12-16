В аэропорту Вильнюса соорудили елку из конфиската

В аэропорту Вильнюса соорудили елку из конфискованных у пассажиров вещей

Вильнюсский аэропорт опубликовал снимки своей необычной праздничной елки. Она полностью сделана из вещей, которые были изъяты из ручной клади пассажиров во время предполетных досмотров. Об этом пишет Travel and Leisure.

Взглянув на дерево, становится очевидным, что в основном путешественники пытаются пронести на борт самолета ножницы. Именно из них выполнена основная часть рождественской елки. Чтобы дерево выглядело стильно, дизайнеры покрасили их в серебристый цвет.

Довольно много оказалось ножей. Здесь можно увидеть и карманные, и большие кухонные, и канцелярские. Даже звезда, венчающая елку, выполнена из конфискованных ножей для сыров. Кроме того, составными частями дерева стали зажигалки, многофункциональные инструменты, картофелечистки, гильзы и даже огнестрельное оружие.

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По словам представителей литовского аэропорта, сооружение создано, чтобы еще раз напомнить пассажирам о важности авиационной безопасности, а также о том, какие предметы запрещено брать с собой на борт самолета.

«Если вы не хотите, чтобы ваши личные вещи попали на новогоднюю елку в следующем году — проверьте заранее требования к ручной клади, прежде чем ехать в аэропорт», — заявили сотрудники воздушной гавани.

Перечень запрещенных к провозу в ручной клади предметов зависит от страны и аэропорта. Однако, в большинстве случаев на борт запрещено проносить штопоры, перочинные, канцелярские и охотничьи ножи, маникюрные наборы, лыжные палки, фейерверки, петарды, бенгальские огни, некоторые виды зажигалок, жидкость для заправки зажигалок, жидкость объемом более 100 мл. Кроме того, под запретом находятся топоры, пилы, блендеры, опасные бритвы, мечи, кинжалы, сабли и некоторые другие предметы.