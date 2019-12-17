Почему не стоит оставлять геоданные в соцсетях

Почему не стоит оставлять свои геоданные в соцсетях

Появившаяся чуть менее десяти лет назад социальная сеть Instagram сыграла на руку туристической индустрии.

«Там потрясающие инстаграмные виды!» — говорит вам туроператор в качестве последнего аргумента, и вы берете путевку, отлично понимая, что это будет существенным бонусом к вашей поездке.

Когда мы покупаемся на такие обещания, нами может двигать что угодно — желание потешить свое самолюбие в соцсетях, вызвать интерес и зависть у друзей, собрать большое количество лайков на своей страничке и еще тысячи причин. Но факт остается фактом — красивые инста-фото для многих становятся главной причиной при выборе направления.

Это можно было бы назвать очередной ярмаркой тщеславия и оставить на совести тех, кто любит фотографироваться на фоне природных и рукотворных шедевров, если бы не одно «но». Такие фотографии наносят вред природе и памятникам архитектуры. Из-за того, что тысячи людей отправляются в эти места в надежде сделать такую же фотографию.

Точки притяжения

Кликните на поиск #RoysPeak в Instagram и вы найдете почти 60 000 фотографий, изображающих примерно одну и ту же сцену: одинокий путешественник позирует на фоне снежных гор в нетронутой бухте озера Уанака в Новой Зеландии. Похоже, эти альпинисты отправились на край света ради одного-единственного снимка: они в одиночку покорили вершину и теперь счастливы наедине с природой. Но если бы вы могли расширить пределы фотографии, то заметили бы, что в отдалении стоит толпа нетерпеливых инстаграмеров, ожидающих своей очереди на краю обрыва.

Для туристической индустрии игра на тщеславии путешественников стала настоящей золотой жилой — многие компании предлагают специальные инстаграм-туры, в которых вы гарантированно получите шикарные профессиональные фото на фоне таких красот, от которых дух захватит не только у вас, но и всех ваших подписчиков. И люди в массовом порядке отправляются туда, где можно найти «красивую картинку».

Уже упомянутый пик Ройс на озере Уанака был когда-то отдаленным и малоизвестным местом, но сейчас, по данным BBC, число людей, желающих посетить его, выросло до 76 000 человек в год. Местные жители винят социальные сети в этой бесконечной толпе туристов, пытающихся воссоздать ту самую фотографию, что видели в Интернете.

Чисто конкретно

Еще большее беспокойство вызывают фотографии с геотегами в социальных сетях. Зачастую они становятся причиной чрезмерного интереса к местам, не готовым справиться с таким потоком посетителей. Удачная фотография с красивым видом в Инстаграм становится своеобразной «вирусной рассылкой», ведь чем больше людей увидят ее, тем больше путешественников в скором времени будут фотографироваться в этом месте. Защитники природы, в частности, Leave No Trace Center призывает туристов:

«Пожалуйста, думайте, прежде чем поставить отметку о местоположении. Ведь геотег позволяет видеть, где была сделана фотография, и находить ее на карте».

В качестве примера сотрудники компании приводят случай, произошедший в марте прошлого года. Один достаточно известный инстаграмер с 730 000 подписчиков разместил на своей страничке фото цветущих маков на озере Эльсинор, штат Калифорния.

Фантастическая по красоте картинка набрала тысячи лайков и… спровоцировала настоящее паломничество в эти места. Хватило всего нескольких дней, чтобы толпы «любителей прекрасного» ринулись на озеро, растоптали нежные цветы и создали такие дикие пробки на дорогах, что местные жители этого маленького городка не могли подъехать к своим домам.

Следуй за мной

Миллионы просмотров набирает фотопроект Follow me Мурада Османна , который он ведет в Инстаграм. Жанр его фотографий — это нечто среднее между пейзажем и портретом. На них его прекрасная спутница, держа за руку фотографа, словно ведет его к новым впечатлениям. Снимки сделаны в разных уголках планеты: от Калифорнии до Сингапура, и каждое фото обладает особой магией, как бы говоря: «Следуй за мной». Страшно представить, сколько последователей наберут эти фото!

Разумеется, никто не против фотошедевров, которые постоянно появляются в соцсетях. Есть масса мастеров, работами которых хочется любоваться. Но факт остается фактом — красивые фотографии перестали быть предметом искусства, а стали руководством к действию — Делай, как я или Следуй за мной!

Все так плохо?

Впрочем, мы были бы несправедливы, если бы сказали, что фото в Инстаграм — это кромешное зло. Есть и противоположные примеры. Государственный парк Роксборо в Колорадо, пожалуй, только выиграл от того, что, благодаря инстаграмным фото путешественников, стал невероятно популярным местом.

Когда управляющие земельными участками заметили увеличение числа посетителей, вместе с волонтерами они занялись оборудованием парка, проложили дорожки, создали программу по правильной утилизации отходов и т.д. Одним словом, создали место осознанного и безопасного туризма.

Но, увы, так поступают далеко не все — зачастую проще поднять цены на билеты или сократить число посетителей. Что и происходит с такими туристическими местами, как Венеция и Дубровник, Ангкор Ват и Мачу-Пикчу. Виноваты ли в этом инстаграмеры? Конечно, лишь косвенно. Но когда вы делаете фотографию знаковых мест планеты, пожалуйста, делайте это не слишком хорошо!